Hira Nur’u yaralayan silahın öldürücü olup olmadığı tespit edilemedi

İstanbul Pendik'te, geçtiğimiz yıl ağustos ayında, parkta oynayan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan'ı oturduğu evin penceresinden silahla ateş ederek yaralayan Barış Balcı'nın 23 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, küçük kızı yaralayan silahın öldürücü nitelikte olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Balistik Şubesinden alınan rapor dosyaya ulaştı.

POLİGONDA ATIŞ YAPILDI

Davanın görüldüğü Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine ulaşan Adli Tıp raporunda, olayda kullanılan silaha benzer silahla poligonda deneysel atışlar yapıldığı belirtildi. Raporda, olayda kullanılan gaz basıncıyla çalışan tabanca ve uygun saçmalar ile test atışları yapılsa dahi aynı bekleme koşulları sağlanmadan ve aynı iklim koşulları oluşturulmadan yapılan atışlarda farklılıklar gözlenebileceği belirtildi.

‘KOŞULLAR AYNI DEĞİL'

Raporda, yaralanmaya neden olan ateşli silahlarda tesir mesafesinin, kullanılan silahın ve fişeğin özelliklerine, fişek içerisinde kullanılan barutun cins ve miktarına, ortam koşulları ve diğer bazı fiziksel şartlara bağlı olacağından, bu hususta kesin bir mütalaa verilemediği belirtildi. Öte yandan raporda, mahkemenin bu tespit için 2. Adli Tıp İhtisas Kurulundan görüş almasının uygun olacağı ifade edildi.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Pendik’te 21 Ağustos 2018 tarihinde oturdukları sitenin çocuk parkında arkadaşları ile oynayan Hira Nur Demircan, gürültü yaptığı gerekçesi ile komşuları Barış Balcı'nın silahından çıkan kurşunla yaralanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olaydan sonra tutuklanan Barış Balcı hakkında, “çocuğu öldürmeye teşebbüs” ve “korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme” suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlemişti.