Yeni parti kurma hazırlığındaki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, geçtiğimiz cumartesi Sakarya'da yaptığı konuşma siyaset dünyasını karıştırdı. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimleri arasındaki dört aylık süreye vurgu yapan Davutoğlu, “Terörle mücadele konusunda bizi bugün eleştirenler eski defterler açılırsa insan içine çıkamaz” demişti. Davutoğlu'nun hedefinde MHP de vardı.

‘GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Davutoğlu, MHP'nin hükümet kurma teklifini geri çevirdiğini belirtip “MHP bizi terörle mücadelede yalnız bıraktı” ifadelerini kullanmıştı. Davutoğlu'nun sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan yanıt geldi. Gazete Duvar'ın haberine göre; 7 Haziran sürecindeki hükümet kurma görüşmeleriyle ilgili söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Yıldız, “MHP, Davutoğlu'nun ağzına çok gelir” dedi. “Terör konusunda bizim tavizimiz yok” diyen Yıldız, şunları söyledi: “Davutoğlu nereye gittiği anlaşılmayan bir hırs ve ihtirasla ibretlik bir savrulma içinde. ‘MHP'nin terörle mücadeleye destek vermediği' imasında bulunuyorsa bu söze sokakta çocuklar bile güler. Biz 50 yıldır dış politika konusunda da terör konusunda da ciddi meselelerde ülkemizin ve doğru yolda ise iktidarların yanında yer aldık. Hangi hırsla, saikle söylediğini kendine sormak lazım ama bizim için lakabı da belli. Ahmet Bey'e üzülüyorum. Geldiği yer çok kötü. Bir öğretim üyesinin, başbakanlık yapmış bir insanın daha olgun, daha gerçekçi düşünmesi gerekir. Ama Davutoğlu'nda bunların hiçbirini göremiyoruz.”

BABACAN VE GÜL İÇİN…

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ayrı bir parti hazırlığı içinde olduğu konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Bakan Ali Babacan için ise “Kral ve Kraliçe'nin adamlarının bu ülkede siyaseten alabilecekleri bir mesafe yok” ifadesini kullandı.