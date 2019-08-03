Hırsız kovalamacasında hata kurşunu

Almanya'da işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olan 69 yaşındaki Aydın Kıraç, eşiyle birlikte Kartal'da kentsel dönüşüme girecek olan evinin işleri için İstanbul'a gelmişti. Önceki gece, binadan gelen sesler üzerine uyanan Aydın Kıraç, silahını alarak çevreyi kontrol etmek için dışarı çıktı. Binanın girişindeki Kur'an kursunun kapısını çalan Kıraç, binada hırsız olduğunu söyleyerek yardım istedi.

HIRSIZ ARARKEN BAŞINDAN VURULDU

Hırsız aramasına, Kur'an kursunda kalan görevliler ve öğrenciler de dahil oldu. Birlikte binanın çevresinde arama yaparken Kıraç'ın eşi F.K. pencereden, “Hırsız yukarıda koşuyor” diye seslendi. Bunun üzerine Kıraç elindeki tabancayı ateşledi. Tabancadan çıkan mermi hırsız aramasına katılan Kur'an kursu öğrencisi olan Muhammed Korkmaz’ın(22) başına isabet etti. Ağır yaralanan Korkmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

“VURULDUĞUNU GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİM, HATIRLAMIYORUM”

Olay yerine gelen polis ekipleri, Aydın Kıraç’ı gözaltına alırken, çatıda da kaçmaya çalışan N.G adlı kişiyi yakaladı. Aydın Kıraç ifadesinde, “Hırsızı kalabalıkla ararken eşim pencereden ‘Hırsız çatıda kaçıyor’ demesi üzerine havaya ateş açmak istedim. Heyecanla tetiğe bastım, Muhammed’in başından vurulduğunu gördüm. Şoka girdim, ondan sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

Tanık olarak ifadesi alınan kuran kursu öğrencisi T.İ, “Aydın Kıraç oğluyla birlikte kursun kapısını çaldı. Sesler geliyor gelin birlikte bakalım dedi. Dışarı çıktığımızda ses duyduk. Sesin geldiği yöne doğru hep birlikte koşmaya başladık. Muhammed önden koşuyordu. Aydın Kıraç, belinden çıkardığı tabancayı çıkartarak tabancayla sesin geldiği yöne doğru ateş etti. Ateş edince önden koşan Muhammed başından vurularak yere yığıldı” dedi. Aydın Kıraç’ın olayda kullandığı ruhsatsız tabanca binanın yanında bulundu.

Polis çatıda yakalanan N.G’nin basit yaralama suçundan arandığını belirlerken, N.G, ifadesinde alkol aldığını hırsızlık amacının olmadığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.