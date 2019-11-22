Hırsızlara ‘lüks araç’ siparişi veren bodyguard kardeşler yakalandı

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’un farklı ilçelerinde meydana gelen otomobil hırsızlığı olayları üzerine harekete geçti. Geniş kapsamlı teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, beş aylık bir çalışmanın neticesinde şüpheli şahısların kimliklerini tespit etti.

22 LÜKS OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ

Silivri’deki lüks bir eğlence mekanında bodyguard’lık yapan üç kardeşe ulaşan polisler, hırsızlık olaylarıyla ilgisi olan üç kişiyi daha tespit etti. İstanbul ve Kırklareli’nde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarla altı kişi kıskıvrak yakalandı. Çalıntı olduğu belirlenen 22 lüks otomobil ele geçirildi.



SİPARİŞ ÜZERİNE HIRSIZLIK

Kardeşlerin sipariş verip çaldırdıkları otomobilleri şase numaralarını değiştirip, beyinlerini sıfırladıktan sonra satışlarını yaptığı belirlendi. Şüphelilerin aynı zamanda galerilerden kiraladıkları lüks araçları da çalarak aynı şekilde sattıkları tespit edildi. Aralarında çete lideri olduğu belirlenen Ali K. (38), kardeşleri Adnan (27) ve Ayhan (43) ile birlikte toplam altı kişi tutuklandı. (İHA)