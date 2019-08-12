Hırsızlığa el ele giden sevgililer tutuklandı

Muratpaşa ilçesinin Güzeloba, Çağlayan ve Yeşilbahçe mahallelerindeki 10 evde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, şüphelileri yakalamak için özel ekip kurdu. Hırsızlıklar arasındaki benzerlikten yola çıkan özel ekip, 3 mahalledeki yüzlerce güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. İnceleme sonunda şüphelilerin, Suzan Evren, erkek arkadaşı Mesut Tülü ve Bayram Aba olduğu tespit edildi.

POLİS KARGOCU GİBİ GİTTİ

Özel ekip, 2 gruba ayrılarak, şüphelilere ait 2 adresin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ardından bir kargo firmasına ait kurye kıyafetlerini giyen polis, şüphelilerin kapısını çaldı. Kapıyı açan Bayram Aba ve Suzan Evren yakalanarak gözaltına alındı. Suzan Evren’in erkek arkadaşı Mesut Tülü ise operasyon sırasında balkondan atlayarak kaçmak istedi. Sol bacağı kırılan şüpheli tedavisinin ardından gözaltına alınarak, emniyet götürüldü.

Şüphelilerin, evlerden çaldıkları belirtilen altın, döviz ve telefonları sattıkları öğrenildi. Diğer yandan güvenlik kameralarında hırsızlık anına ve sonrasına ait ilginç görüntüler tespit edildi. Görüntülerde Suzan Evren ve Mesut Tülü sabaha karşı bir eve girmek için hazırlık yapıyor. Sürekli el ele tutuşan çift, soyacakları eve de el ele gidiyor.

TUTUKLANDILAR

Mesut Tülü, kız arkadaşı Suzan Evren ve Bayram Aba, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından çıkarıldıklarını nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DHA