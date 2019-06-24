HKP’nin ‘diploma’ hakkındaki başvurusuna, YSK’dan ‘ret’ yanıtı

Türkiye Noterler Birliği, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmak için sunduğu diplomasının fotokopisini, aslını görmeden aslı gibidir şeklinde onaylayan noter katibine soruşturma açmayan notere uyarma cezası vermişti. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ise, konuyla ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı mazbatasının iptalini istemişti.

YSK’DAN RET

OdaTV’nin haberine göre; HKP’nin bu başvurusuna, YSK’dan yanıt geldi. YSK, HKP’nin başvurusuna “ret” cevabıyla döndü.

YSK, HKP’ye verdiği yanıtta, daha önceki başvuruları hatırlatarak, önceki kararların kesin olduğunu, Erdoğan’ın diplomasının yeniden incelenmesinin olanağı bulunmadığını belirtti.

İstanbul Seçim Sonuçları ->