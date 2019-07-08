Hortumda kaybolan Buse dağlarda aranıyor!

Kemer ilçesinde 24 Ocak’ta yaşanan hortum felaketinde annesi Ayla Akkın Acar’ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar’ı arama çalışmaları, Ağva Deresi ve denizden sonra hortumun gidiş güzergahında bulunan dağlık alanda sürdürülüyor. Arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı. Kadavra köpeği ‘Pense’nin de kullandığı çalışmalara Buse Acar’ın babası Ahmet Acar da katıldı.

Kaybolmasının 100’üncü gününde ailesinin isteği üzerine gıyabi cenaze namazı kılınan Kader Buse Acar için baba Ahmet Acar’ın isteği üzerine daha önce kuruyan Ağva Deresi’ndeki balçık alanda yapılan aramalarda, 85 nokta işaretlenmişti.

Bugün ise daha Kader Buse Acar’ın babası Ahmet Acar’ın isteği üzerine hortumun geçiş güzergahında arama çalışması başlatıldı. Ahmet Acar, bölgede inceleme yaptığını, eşinin kullandığı araca ait 2 parça bulunduğunu belirterek, arama çalışmalarının bu alanda da yapılmasını talep ettiği söyledi. Acar’ın bu talebi üzerine sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler, arama çalışmaları başlattı. Geniş bir alana dağılan ekipler, çalışmalarını özellikle araç parçalarının bulunduğu bölgede yoğunlaştırdı.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)