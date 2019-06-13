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HSK, İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma başlattı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmeleri yapan İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma başlattı

15:06 -
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HSK, İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma başlattı
Son güncelleme: android-time 15:08 13.06.2019
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