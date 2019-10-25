HSK’da dikkat çeken istifa ve atamalar

İstifanın ardından HSK Genel Kurulu dün olağanüstü gündemle toplandı. Seçim sonucunda Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han, Genel Sekreter; HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan Teftiş Kurulu Başkanı; yine genel kurulda yapılan oylama sonucu HSK Başmüfettişi Oğuz Akalın ise Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçildi. Seçilen isimlerin Bakan Gül'e yakın isimler olduğu ifade ediliyor. Yargıdaki kavga, ilk olarak bir gazetede Bakan Gül aleyhine yazılan bir yazı ile ortaya çıkmıştı. Adalet Bakanı Gül'ün “Daha düne kadar FETÖ ile aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün utanmadan çıkıp FETÖ'yle mücadele dersi vermeye kalkmasınlar” şeklindeki sözleriyle kavga alevlenmişti. Son olarak Bakan Gül'ün, Yargıtay'a 8, Danıştay'a 3 üye atamasıyla kavga daha da kızışmıştı. Yargı kulislerinde ise gazetede çıkan yazıların arkasında İstanbul grubunun olduğu konuşuluyordu.