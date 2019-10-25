Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

HSK’da dikkat çeken istifa ve atamalar

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile yargı camiasında “İstanbul Grubu” olarak bilinen grupla arasındaki kavgada yeni bir gelişme yaşandı. HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu ile Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, istifa etti. Ancak yargı kulislerinde iki ismin istifa ettirildiği konuşuluyor. Bu iki ismin istifa ettirilmesinde, İstanbul Grubu ile yakın ilişkide olmalarının etkili olduğu belirtiliyor.

Asuman ARANCA
06:00 -
Haberler Gündem
HSK’da dikkat çeken istifa ve atamalar

İstifanın ardından HSK Genel Kurulu dün olağanüstü gündemle toplandı. Seçim sonucunda Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han, Genel Sekreter; HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan Teftiş Kurulu Başkanı; yine genel kurulda yapılan oylama sonucu HSK Başmüfettişi Oğuz Akalın ise Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçildi. Seçilen isimlerin Bakan Gül'e yakın isimler olduğu ifade ediliyor. Yargıdaki kavga, ilk olarak bir gazetede Bakan Gül aleyhine yazılan bir yazı ile ortaya çıkmıştı. Adalet Bakanı Gül'ün “Daha düne kadar FETÖ ile aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün utanmadan çıkıp FETÖ'yle mücadele dersi vermeye kalkmasınlar” şeklindeki sözleriyle kavga alevlenmişti. Son olarak Bakan Gül'ün, Yargıtay'a 8, Danıştay'a 3 üye atamasıyla kavga daha da kızışmıştı. Yargı kulislerinde ise gazetede çıkan yazıların arkasında İstanbul grubunun olduğu konuşuluyordu.

Son güncelleme: 06:04 25.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more