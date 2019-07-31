HSK’dan ağır ceza değişikliğiyle ilgili açıklama!

HSK’den yapılan yazılı açıklamada, her atama sonrası zorunlu olarak HSK Birinci Dairesince yapılan yetki çalışması çerçevesinde İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen değişiklik üzerine, bazı basın organlarında yer alan haberler üzerine açıklama zorunluluğunun doğduğu ifade edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan Utku Ercan’ın, talebi doğrultusunda 10 Temmuz tarihli müstemir yetki kararnamesi ile İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak yetkilendirildiği bildirilen açıklamada, aynı tarihli kararname ile 30. Ağır Ceza Mahkemesine Başkan olarak yetkilendirilen Mahmut Başbuğ’un da HSK’ye gönderdiği 12 Temmuz tarihli dilekçeyle mahkemede görülen dosyaların kapsamı, mahiyeti, sanık, müşteki ve tanık sayıları dikkate alınarak mahkemenin iki ayrı heyet halinde çalışmasına karar verilmesini talep ettiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Söz konusu talep doğrultusunda HSK Birinci Dairesinin 29 Temmuz 2018 tarihli müstemir yetki kararı ile mahkemenin iki heyet halinde çalışmasına, 2019/74 ve 2019/313 esas sayılı dosyalar ile mezkur dosyalara bağlantılı olarak gelebilecek davalara 1. heyet, diğer tüm dosya ve işlere ise 2. heyet tarafından bakılmasına karar verildiği, mahkemede görev yapan üye hakimlerin yetkilerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadığı, daha önce de sanık sayısı ve dosya kapsamı dikkate alınarak birden fazla heyetin başka mahkemelerde de görevlendirildiği, 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan işlemin, tamamen ilgililerin kendi talepleri dikkate alınarak gerçekleştirildiği hususu saygıyla duyurulur.”

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili, tutuklu iş insanı Osman Kavala ile birlikte 15 kişinin yargılandığı davaya bakan mahkeme heyetindeki değişikliğe ilişkin bazı basın yayın organlarında haberler yer almıştı. AA