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HSK tarafından ihraç edilen iki hakim FETÖ’den tutuklandı

HSK tarafından önceki gün meslekten ihraç edilen Şanlıurfa ve Mardin hakimleri tutuklandı

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HSK tarafından ihraç edilen iki hakim FETÖ’den tutuklandı
HSK tarafından önceki gün meslekten ihraç edilen Şanlıurfa ve Mardin hakimleri tutuklandı

Gaziantep’te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski hakim tutuklandı.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından önceki gün meslekten ihraç edilen ve daha sonra  gözaltına alınan Şanlıurfa hakimi Yakup Tatlı ile Mardin hakimi Tuba Şule Kızıltoprak’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HSK tarafından 10 Ocak’ta 17 hakim ve savcı meslekten ihraç edilmiş, soruşturma kapsamında Şanlıurfa hakimi Yakup Tatlı ile Mardin hakimi Tuba Şule Kızıltoprak dün gözaltına alınmıştı.  AA

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Son güncelleme: android-time 00:1613.01.2019
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