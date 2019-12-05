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HSYK Birinci Daire eski Başkanı İbrahim Okur’a FETÖ/PDY’den 10 yıl hapis cezası

FETÖ/PDY yöneticiliği suçlamasıyla yargılanan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Daire eski Başkanı İbrahim Okur, suçlamalarını kabul etmeyerek beraatını istedi. Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi heyeti, Okur'a, 'örgüt yöneticiliği' suçunun 12 yıl hapis cezası verdi. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereğince cezada artırım yapan heyet, cezayı 18 yıla çıkardı. Heyet, etkin pişmanlık hükümleri gereği cezadan 1/3 oranında indirim yaptı. İyi hal indirimi de uygulanarak ceza 10 yıla düşürüldü.

19:43 -
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HSYK Birinci Daire eski Başkanı İbrahim Okur’a FETÖ/PDY’den 10 yıl hapis cezası

Yargıtay 9’uncu Dairesi’nce yargılanan İbrahim Okur, bugün görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Daha önce esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapan Okur, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi. Avukatları da Okur’a ceza verilmesi halinde, dava süresince örgüt hakkında verdiği bilgiler nedeniyle etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, cezadan indirime gidilmesini talep etti.

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Savunmaların ardından kararını açıklayan Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi heyeti, Okur’a, ‘örgüt yöneticiliği’ suçunun 12 yıl hapis cezası verdi. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereğince cezada artırım yapan heyet, cezayı 18 yıla çıkardı. Heyet, Okur'un verdiği bilgileri göz önünde bulundurarak, etkin pişmanlık hükümleri gereği cezadan 1/3 oranında indirim yaptı. İyi hal indirimi de uygulanarak ceza 10 yıla düşürüldü. Heyet, kararla birlikte Okur'un tutukluluk halinin devamına da hükmetti. (DHA)

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