Analiz haber… Hukuk camiası Cumhuriyet kararını tartışıyor

Can ÖZÇELİK, Ümit TÜRK/İSTANBUL

İşte yargı dünyasından karara ilişkin yorumlar;

“REFORMUN GÖSTERMELİK OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU”

İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel: Bu karar yargı reformunun ne kadar göstermelik olduğunu ortaya koydu. Mahkemelerin direnme hakkı tabi ki vardır. Ancak gazeteciler için çıkarıldığı söylenen reforma rağmen böyle bir karar verilmesi aslında mahkemelerin siyasi iktidarla paralel hareket ettiğini gösteriyor. Bu karar bize yargının bağımsız olmadığını ortaya koyuyor.

DURAKOĞLU: YARGI, SADECE YARGIDAN İBARET DEĞİLDİR

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu: Cumhuriyet Davası; merkez medya yok edilmeden, yazarların otokontrol sistemleri çalışmadan, ifade özgürlüğü ve özellikle de basın özgürlüğüne gem vurulmadan önce açılmış ve verdiği mesaj itibariyle bu sonuçları doğurmuştu. Kimse bu davayı, adliyede görülmekte olduğundan hareketle hukuksal temelli yorumlayamaz. Türkiye'de Yargı, sadece yargıdan ibaret değildir.

“İDDİANAMEYİ YAZAN SAVCININ FETÖ SANIĞI OLMASI BU DAVANIN SAYGINLIĞINI TARTIŞILIR HALE GETİRDİ”

Dr. Avukat Rezan Epözdemir:

*Cumhuriyet davası kamuoyunda çok tartışılan bir dava oldu. Özellikle yargılama süreci ve bu süreçte görev alan aktörler çok tartışıldı. İddianameyi tanzim eden savcının kendisi FETÖ üyeliğinden sanık olarak yargılanmaya devam ediyor olması da ne yazık ki bu davanın saygınlığını ve güvenilirliğini tartışır hale getirdi. Bazen adil olmak kadar adlil görünmekte önemlidir. Sırf bu detay dahi bu yargılamanın adil görüntüsüne açıkça zarar verdi.

“MAHKEME BOZMA KARARINI DEĞERLENDİRMEDEN KARARINI VERDİ”

*İlk derece mahkemesinin yaptığı yargılama neticesinde Yargıtay esastan bozma kararı vermişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi sanıkların beraat etmesi gerekirken mahkumiyet kararı verilmesinin uygun olmadığını söylemiş dosyayı ilk derece mahkemesine göndermişti. Ya esastan bozma kararı verecekti ya da bu karara direnecekti. Burada usül tartışması gündeme geldi. Ceza Muhakemesi kanunu tartışmaya mahal vermeyecek derecede çok açık; mahkemenin önce bozma kararına direnip direnmediği, uyup uymadığını açıklaması gerekirdi. Bozma kararına uyulup uyulmaması ile ilgili sanıkların ve avukatlarının beyanlarını alması gerekirdi. Daha sonra esasa ilişkin kararını açıklaması gerekirdi. Ancak mahkeme sanık müdafilerinin buna ilişkin itirazlarını reddetmiş, bozmaya uymayla esasa ilişkin hükmün bir arada açıklanacağı söylenmiştir. Kanaatimce burda da ceza muhakemesi bakımından olağandışı bir uygulama olmuştur.

“BAŞSAVCILIK KADRİ GÜRSEL’İN BERAATİNE İTİRAZ EDEBİLİR”

Mahkemenin neticede teknik açıdan direnme kararı verdiğini hatırlatan Epözdemir, “Bu kararın anlamı şudur; ‘Benim kararım doğru, Yargıtayın bozma ilamına uymuyorum, katılmıyorum” dedi. Sadece Kadri Gürsel’e beraat verdi. Esas hakkında mütalaasını açıklayan iddia makamı tüm sanıklar bakımından direnme kararı istediği için kuvvetle muhtemel Kadri Gürsel bakımından da temyiz başvurusunda bulunacaktır. Çünkü başsavcılığın direnme istediği bir sanık hakkında mahkeme beraat kararı veriyorsa bunun doğal sonucu olarak temyiz kanun yoluna gidecektir” diye konuştu.

Epözdemir son sözü ise Yargıtay Genel Kurulunun söyleyeceğini belirtti.

YENİ YARGI PAKETİ BAZ ALINACAKSA BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİDİR

Yeni yargı paketiyle bazı suçlar yönünden düzenlemelere gidildiğini hatırlatan Epözdemir, “Terörle mücadele kanunu 7. maddesi bakımından bir düzenleme yapıldı. Buna göre haber verme sınırlarını aşmayan eleştiri mahiyetindeki düşünce açıklamaları suç olarak kabul edilmeyecek. Yargıtay Genel Kurulu bu noktada şuna bakacaktır; sanıkların hangi eylemleri FETÖ terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım etme kapsamındadır. Hangi eylemleri bu kapsam dışında kalmalıdır. Bunun çerçevesi iyi çizilmelidir. Şayet kanun koyucusunun iradesi baz alınır ise, son yargı paketindeki düzenleme ile paralel olarak haber verme sınırlarını aşmayan düşünce açıklamaları, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmelidir. ” diye konuştu.

Avukat Ramazan Bulut: Burada bir garabet var

*Yargıtayın bozma kararlarına ille de uyulacak diye bir kaide yoktur. Tarafların direnme talebinde bulunması kadar mahkemenin de kendi kararında direnmesi yasanın verdiği bir hak ve yetkidir. Ancak burada bir garabet var. Bu da duruşma savcısının direnme talebiyle başlıyor. Halbuki görevi sanığın aleyhine olduğu kadar lehine olan delilleri de toplamak olan iddia makamı Yargıtay 16.Ceza Dairesi'nin kararının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunu ortaya koyması gerekirdi. “Diren!” demekle bu iş olmaz. Bunun bir de hukuki dayanağının olması gerekir. Oysa savcı direnme kararına gerekçe olarak sadece iddianameyi tekrarlamakla yetinmiştir.

*Mahkemeye gelince Ahmet Kadri Gürsel dışında diğer yönetici ve yazarlara aynı cezaların verilmesi şekli açıdan mümkünse de, esas girildiğinde burada da bir çok hukuka aykırılığın olduğu görülecektir. Bir kere “sanıkların eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ederek FETÖ,PKK,DHKP-C terör örgütlerine yardım” şeklindeki yerel mahkemenin ceza verme gerekçesi işi başından sakatlamaktadır. Zira birbirleriyle ideolojik bir yakınlığı olmayan bu üç örgüte bir kişinin aynı dönemde yardım etmesi nasıl mümkün olacaktır?

*Mahkemenin bir önceki kararına baktığımızda bunun örgüt mensuplarına ait bir takım sosyal medya paylaşımlarına gazetede yer verilmesi, yapılan bir takım röportajlar ve MİT tırlarına ait görüntülerin yayınlanması gibi bir takım olaylar gerekçe gösterilmiştir. Yani aslında bunların her biri gazetecilik mesleği faaliyeti içerisinde değerlendirebilecek olaylardır. Ki Yargıtay’ın bozma ilamının nedeni de budur. Mahkemenin bozma ilamına karşı yeni bir gerekçe ortaya koymadan bu şekilde eski kararında direnmesi doğal olarak sanıkların muhalif oldukları için cezalandırıldıkları şeklindeki kanıyı kuvvetlendirmiştir.