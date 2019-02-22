Hukukçulardan ‘basın kanunu’ vurgusu

Aydınlık Gazetesi çalışanlarına, 21 Ocak 2014 tarihinde yayımladıkları MİT TIR'ları haberiyle ilgili açılan davadan beraat kararı çıktı. 4 aylık yasal süreden sonra dava açıldığı gerekçesiyle verilen beraat kararına rağmen ‘Devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek' iddiasıyla sanıklar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

HUKUKÇULAR NE DEDİ?

MEHMET DURAKOĞLU:

SÖZCÜ davasında da ve Cumhuriyet davasında da avukatlar bu konuyu gündeme getirdiler, 4 aylık yasal sürenin geçtiğine dikkat çektiler. Aydınlık için verilen karar doğru bir karardır. Ancak, hem SÖZCÜ hem de Cumhuriyet davalarında mahkemeler, eylemleri basından kaynaklanan eylemler olarak değerlendirmedi. Asıl olması gereken Basın Kanunu çerçevesinde değerlendirmesiydi.

TURGUT KAZAN:

26. maddeye rağmen, yasanın belirlediği süreler dolduktan sonra açılamayacak davalar açılıyor. İşte, SÖZCÜ Gazetesi olayında da aynı durum yaşandı. Gerçekten, 61 sayfalık iddianameye baktığımız zaman, 20'yi aşkın manşetle, bazı köşe yazılarının aynen aktarıldığını görüyoruz. Basın Yasası'nın 26. Maddesi'ne göre, basın yoluyla işlendiği iddia edilen suçlar, yayın tarihinde işlenmiş sayılacağı için, gösterilen sürede dava açılmış olması zorunludur. Basın yoluyla işlendiği öne sürülen suçlarda, günlük gazeteler için dava açma süresi 4 aydır. Bu süre hak düşürücü süredir.

İSMAİL YILMAZ:

5187 Sayılı Basın Kanunu'na göre, bir gazetede yayımlanmış olan haber soruşturma konusu oluyorsa, bundan dolayı 4 ay süre içerisinde soruşturmanın tamamlanması gerekir. Haber tarihinden itibaren 4 aylık süreyi aşarak iddianame düzenleniyorsa, bu işe bakan mahkemenin davayı süre yönünden düşürmesi gerekir. Aydınlık Gazetesi davasında verilen karar hukuka uygun bir karardır. Aynı olay SÖZCÜ Gazetesi için açılan iki ayrı davada da geçerlidir. 4 aylık yasal süre içerisinde iddianame hazırlanmamıştır. Bu konuda birçok emsal Yargıtay kararı vardır.

FİKRET İLKİZ:

Avukat Fikret İlkiz yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; “Basın Kanunu’nun 26. maddesine göre TCK 329/1 gereğince yayınlama suçundan dolayı verilen düşme kararı; kanuna ve hukuka uygundur.

Dolayısıyla bir yayından dolayı ceza davası süresinde açılmalıdır. Haber veya yazıların içeriğinden kaynaklanan yoruma dayalı başka suç yaratmak suretiyle basın yayın fiillerinden dolayı cezalandırma tehdidi ile açılan davalar adil yargılanma hakkının ihlalidir. Basın yayın suçu basın suçudur. O yüzden Basın Kanunu uygulanmalıdır. Haberlerden ve basın yayın fiillerinden başka suç üretmek hukuka aykırıdır. Suçlama tek başına suç kanıtı sayılamaz. Basın yayın fiilleri sadece basın suçudur. Suçtan başka suç yaratılmamalıdır. Asıl olan basın kanununa ve anayasaya göre basın özgürdür. İlke budur, demokrasi budur” ifadesinde bulundu.

İBRAHİM ERDOĞAN:

Basın yoluyla işlenen suçlarda dava açılma süresinin kanuna göre 4 ay olduğunun altını çizen Avukat Erdoğan, “Bu nedenle suçlama konusu haberin herhangi bir suç unsuru içerdiğini kabul etmemekle birlikte bir an için haberin suç unsuru içerdiği kabul edilse dahi suçlama konusu haberin yayımlanma tarihi göz önüne alındığında dava konusu haberle ilgili olarak kovuşturma şartı olmadığı mahkeme kararıyla da ortaya çıkmıştır. Buna benzer basın davalarında mahkemelerin basın yoluyla işlendiği suçlarla ilgili davalarda bu hükmü uygulamaları gerekir. İlgili mahkemede hukuku doğru bir şekilde uygulamıştır. Davanın düşürülmesi doğrudur” diye konuştu.