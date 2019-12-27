Hukukçulardan da Sözcü kararına tepki yağdı

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu: Bu karar, sadece mahkum olan gazetecilere değil, bütün medya dünyasına verilmiş bir gözdağıdır. Artık halkın haber alma özgürlüğünden söz edilemez. Bir baskı ya da tehdit gerekmeksizin bütün yazarlar için başlatılan otokontrol süreci, bu kararla pekiştirilmiş olmaktadır. Mahkum olan gazetecilerden “FETÖ'ye yardım suçu” nitelemesi çıkaran bir karar artık tuzun da koktuğunu anlatmaktadır. Karar, yargı reformuna ciddiyet af edenlere ithaf olunur. Son çıkan pakette, TMK'ya eklenen ibare ile bu tür davalarda yaşanan sorunların aşılacağını umarak, ifade özgürlüğünün genişleyeceğine dair masallar anlatanlara da ders olsun.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan: SÖZCÜ gazetesi yazar ve yöneticilerine “FETÖ'ye bilerek ve isteyerek” yardım suçlamasıyla ceza verilmesi aklımızla alay etmektir. Bu karar dönüp dolaşıp, Yargı reformu diye açıklanan paketin ne kadar uygulanamaz olduğunu gösteriyor. Biz bu paket açıklanırken de şunun altını çizmiştik: Yargı bağımsız olmadıkça bu ülke hukuk devleti olmayacaktır.

Sözcü Avukatı Celal Ülgen: “Uzun bir süreç yaşadık. Bu dava Sözcü Gazetesi'nin üzerinde demokrasi kılıcı gibi sallanıp durdu. Sözcü Gazetesi’ni etkilemeye ve Sözcü Gazetesi'nin sesini kesmeye çalıştılar ama konuşmaya devam etti. Geldiğimiz aşamada bir yaptırımla karşı karşıyayız. Ben bundan yargı açısından pirus zaferi diyorum. Verdikleri ceza bugüne kadar görmediğimiz ve karşılaşmadığımız 3 yıl 4 ay seviyesinde.

Yani mahkemede Sözcü Gazetesi'nin FETÖ'yle ilgisinin bulunmadığını kanaat getirdi ki indire indire verdikleri cezayı 3 yıl 4 aya indirdiler. Fakat bu gazeteciler için lekelenmeme hakkıdır. Beraat etmesi gereken gazetecilerin ve FETÖ düşmanlığıyla bilinen gazetecilerin FETÖ propagandasından dolayı ceza alması, gazetecilerin lekelenmeme hakkının ihlal etmiştir. Türkiye'de yargı bağımsız değil. Bunu sağır sultan bile biliyor. Türkiye'de yargı ve yargıçlar büyük bir korku içinde. Türkiye'nin en çok korkan mesleği yargıçlardır. Yargıçlar kendilerinden korkuyor. Kendilerinden korktukları için bağımsız davranamıyorlar.”

Yargıçlar kendiliğinden geleceklerinden korkuyor. Çocuklarının geleceklerinden korktukları için topu bir üst mahkemeye atıyorlar. Bugün gördüğümüz kararda bir yerde Ağır Ceza Mahkemesi yargıçlarının topu ellerinden atmak istemelerinin diye düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte istinaf süreci var. İstinafa gideceğiz ardından Yargıtay süresi var. Yargıtaya da gideceğiz ama umarım istinaf sürecinde yeni bir mahkeme çıkarmazlar.

Türkiye'de sulh ceza mahkemeleri giyotin gibi işliyor. İşin temeline, bütününe bakmak lazım. Bir taraftan Türkiye’nin içinde bulunduğu Kanal İstanbul ya da Katar İstanbul, öte yandan yargı bağımsızlığı sorunu var. Öte yandan yargı bağımsızlığı sorunu var. Egemen olanlar tek başına bir sorunla meşgul olmamızı istemiyor. Bir kısmımız Sözcü davasıyla bir kısmımız Kanal İstanbul’la uğraşsın istiyorlar. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Türkiye aydınlık günlere mutlaka kavuşacak. Bu işin başka yolu yoktur AK Parti'nin pili bitmiştir. Şarjla dolmuyor. Yakın bir gelecekte daha aydınlık ve güzel günlere ulaşacağız. Bize düşen ne varsa mahkum olmaksa mahkum olacağız. Cezaevinde yatmaksa cezaevinde yatacağız. Aydınlık Türkiye sevdasından vazgeçmeyeceğiz.

SÖZCÜ Avukatı İsmail Yılmaz:“Yerel mahkemenin verdiği karar hukuka aykırıdır. Bu aykırılığın nedeni: Delilsiz bir dosyadan müvekkillerimize haksız ceza verilmiştir. Bu cezaların hiç bir şekilde kabul edilecek tarafı yoktur. Üstelik son çıkan yargı reformu düşünce suçlarını suç olmaktan çıkarmıştır. Buna rağmen yargı reformu hiçe sayılmış, görmezden gelinmiştir. Demek ki yargı reformu boşuna çıkarılmıştır.”

“Uygulanmayan yasanın hiç bir değeri yoktur. Günümüz yargısı haksız ve hukuka aykırı kararlarla son zamanlarda gündeme gelmektedir. Yargıya güven, azalmaktadır. Bu tip davalarında bunda etkisi vardır.”

“Bundan sonraki süreçte, mahkemenin bu kararına gerekli itirazları yapacağız. İlk olarak, istinaf talebinde bulunacağız. Bu nedenle dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderilecek.”

“Oradan hukuka uygun adil bir karar verileceğine inanıyoruz. Şayet aksi yönde karar çıkıp istinaf talebimiz reddedilirse bu durumda Yargıtay'a da temyiz başvurusu yapacağız. Çünkü bu tip suçlarda 5 yılın altında ceza verilse bile Yargıtay yolu açıktır. SÖZCÜ davası baştan sona hukuka aykırı yöntemlerle başlatılmış ve sürdürülmüştür. Yüksek yargının bu yanlışları görüp düzelteceğine ve adil bir karar vereceğine inancımız tamdır.

Avukat Turgut Kazan: SÖZCÜ gazetesi bir biçimde FETÖ ilişkisi kurmak ve bunu yargı adı altında yapmak olacak şey değildir. Dolayısıyla bu karar Türkiye’de hukuk devletinin güvence altına alınamayacağını gösteren yepyeni bir karar. Özellikle kırmızı bültenle aranan Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasının basın özgürlüğü sayıldığı ve kamuoyunda böyle açıklandığı bir günde, Sözcü yazarları hakkında verilen mahkumiyet kararından 56 yıldır avukatlık yapan biri olarak utandığımı belirtiyorum.

Avukat Serkan Günel: SÖZCÜ gazetesi yazarları hakkında verilen bu karar kuşkusuz ki en çok gerçek FETÖ üyelerini sevindirmiştir. Yargıtay'ın FETÖ hakkında vermiş olduğu güncel içtihatlarda FETÖ'ye ait sendika/dernek üyelikleri bile artık örgüt üyeliğine delil sayılmayıp beraat kararlarına konu olurken sadece yapılan gazetecilik faaliyetlerinin mantık dışı yorumlarla örgüte yardım olarak addedilmesi kabul edilemez. Bu karar maalesef bize FETÖ'nün kumpas davalarını hatırlatıyor. FETÖ'yle mücadele diye çıkılan yolda FETÖ'nün yaptıklarını yapmanın takdirini kamuoyuna bırakıyorum.

Avukat Hüseyin Ersöz: SÖZCÜ Gazetesi'nde yayınlanan haberler sebebiyle gazetenin yazarları ve muhabirleri hakkında verilen cezalar, Basın Özgürlüğü ve İfade Hürriyeti'nin ihlalini oluşturur. Benzer haberler başka gazetelerde, diğer basın mensupları tarafından yayınlanırken ve bunlar suç kabul edilmezken Sözcü Gazetesi'nde çalışan gazeteciler hakkında cezaya hükmedilmesi, basın özgürlüğünü ihlal etmenin ötesinde, özgür basın üzerinde bir baskı oluşturmaya hizmet edecektir. İfade hürriyetinin ihlali niteliğindeki bu hükmün istinaf incelemesinde düzeltilmesi ve hukuka aykırı nitelikteki bu kararın tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması gerekmektedir. Kendisini demokratik ve hukuk devleti olarak tanımlayan ülkelerde bu tarz kararlarla karşılaşmazsınız. Anayasa Mahkemesi ve AİHM'in bu konudaki özgürlükçü içtihatları ortadayken yerel mahkeme tarafından verilen karar, bu içtihatlarla prensipleri ortaya konulan özgürlükçü yaklaşımı yok saymak anlamına gelir ki bu yaklaşımın geçmişteki gerici bir hukuk yaklaşımının benzeri olduğu açıktır. Bu yaklaşımın yaşadığımız çağda ne hukuk adamları ne de basın mensuplarınca kabulü mümkün değildir.

Emin Çölaşan’n Avukatı Serhan Özdemir: Verirken karar siyasidir. Emin Çölaşan’dan yıllarca kimsenin Fetö’ye FETÖ demediği yıllarda FETÖ demiş bir duayen gazeteciden FETÖ CÜ çıkarmaya çalışmak FETÖ ye yardım eden profil çıkarmak sadede fetöcüleri sevindirir. Bu kararı hukuk çerçevesinde değerlendirmek çok güç. Basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir bu. Bu heyetin bu kararı vermesi sanıklara bir leke vurmaz asıl bu kararı verenlere leke vurur.