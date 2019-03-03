Hukukta sınıfta kaldık

ABD merkezli sivil toplum örgütü Dünya Adalet Projesi'nin her yıl yayınladığı “Hukukun Üstünlüğü Endeksi”nde Türkiye yine sınıfta kaldı. 126 ülkenin yer aldığı listede Türkiye 109'uncu olabildi. Türkiye geçen yıl 113 ülkenin değerlendirildiği listede ise 101'inci sırada yer almıştı. Namibya (34.), Yunanistan (36.), Ruanda (40.), Bulgaristan (54.), Burkina Faso (73.), Çin (82.), Rusya (88.), İran (102.) gibi ülkeler sıralamada Türkiye'yi geride bıraktı.

İLK SIRADA DANİMARKA VAR

Bu yılki listede Türkiye'nin geçebildiği ülkeler Myanmar, Angola, Bangladeş, Uganda, Nikaragua, Honduras, Zimbabve, Pakistan, Etiyopya, Bolivya, Kamerun, Mısır, Moritanya, Afganistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kamboçya ve Venezuela oldu. Listenin ilk üç sırasında ise Danimarka, Norveç ve Finlandiya yer aldı. Raporda ülkeler, 7 farklı kategoriye göre daha sıralandı. Türkiye'nin en iyi olduğu kategori, 57'nci sırada bulunduğu “Yolsuzlukla Mücadele” oldu. Türkiye, “Hükümetin Gücünün Sınırlandırılması” kategorisinde ise 123'üncü sırada yer aldı. Bu, Türkiye'nin en geriye düştüğü alan oldu.

‘ŞEFFAFLIK'TA 94'ÜNCÜYÜZ

Türkiye, “Şeffaflık”ta 94'üncü, “Temel Haklar”da 122'nci, “Kişilerin Can ve Mal Güvenliği”nde 96'ncı, “Hukuki ve İdari Düzenlemelerin Uygulanması”nda 106'ncı, “Vatandaşların Adalete Erişebilirliği”nde ise 96'ncı sırada yer aldı.