Hulusi Akar yakalanan Suriye askerlerinin akıbetini açıkladı

Milli Savunma Bakanı Akar, sınır birliklerindeki incelemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret etti.

Hulusi Akar, Resulayn gözaltına alınan 18 kişinin rejim askeri olduğunu açıkladı. Akar, “İkisi yaralıydı, hastanede tedavileri yapıldı. Gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, talimatlarını aldık. Teslim edilmeleri konusunda Ruslarla konuşuluyor” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn’ın güneydoğusunda arama, tarama ve keşif faaliyeti esnasında rejim unsuru olduğu iddia edilen 18 kişinin sağ olarak ele geçirildiğini açıklamıştı.