Hurdacı Metin Tekin: I win little money, enough

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, miniklerin karne heyecanına ortak olduktan sonra Kağıthane’deki Sanayi Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Burada İmamoğlu ile ile hurdacı Metin Tekin (56) arasında yaşanan İngilizce diyaloğu çevredekileri güldürdü. İNGİLTERE’DE HURDACILIK YAPTI 30 yıldır hurdacılık yaptığını ve Niğde Aksaraylı olduğunu söyleyen Tekin, İmamoğlu ile yaşadığı sorunları paylaştı. İngiltere’de de bir süre bu işi yaptığını belirten Tekin, ”İngilizce de biliyorum” dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, ”Konuş bakalım” diyerek Tekin’e, ”Where are you from (Nerelisin)?” sorusunu yöneltti. ”I am from Kapadokya (Kapadokyalıyım)’. Tekin, ”I win little money, enough (Az para kazanıyorum, yeterli)” yanıtını veren Tekin’e, İmamoğlu’nun karşılığı, ”Bence sen İngilizce kursu ver” oldu. CUMA NAMAZINI SANAYİ MAHALLESİ MERKEZ CAMİİ’NDE KILDI Cuma namazı için Sanayi Mahallesi Merkez Camii’ne yönelen İmamoğlu’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu sırada yolun tıkandığını ve trafik oluştuğunu gören İmamoğlu, bekleyen sürücülerden özür diledi.

