Hurdaya dönen araçta can pazarı!

Kaza, Adnan Menderes Vatan Bulvarı Aksaray istikameti, Topkapı mevkiinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Vatan Bulvarı’ndan 10. Yıl Caddesi’ne bağlanan sapağa yönelen 34 BCA 875 plakalı otomobilin sürücüsü Kemal Gülen, sapak girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilinin kontrolünü kaybederek, yoldan çıktı.

Yol kenarındaki levhaya ve ağaca çarpan otomobil metrelerce sürüklenirken, Topkapı varyantının beton ayaklarına çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada sürücü Gülen, otomobilinin içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, Asayiş ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yarım saati aşan zorlu çalışma sonucu sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Sürücünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA