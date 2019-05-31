Hurdaya dönen TIR’ın sürücüsü koltuk değiştirince ölümden döndü

Kaza, D-100 karayolu İzmit mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan Turan idaresindeki 41 B 3525 plakalı TIR, Ankara istikametinde seyir halinde ilerlediği esnada önündeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir TIR’a çarptı. Çarpma anında aracı durduramayacağını anlayan sürücü Turan aracın yan yolcu koltuğuna atlayınca hurdaya dönen aracı içinden burnu kanamadan çıktı. Çevredekilerin de yardımıyla dışarı çıkan sürücü, hurdaya dönen aracını görünce kısa süreli şok geçirdi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğin durduğu D-100 karayolunda araç kuyrukları oluşurken, hurdaya dönen sürücü ayakta tedavi edildikten sonra ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Hurdaya dönen araç çekilmesi sonrasında D-100 karayolundaki trafik normale döndü. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

İHA