Hürriyet’te Ahmet Hakan dönemi

Gazetede “Hürriyet'te Yeni Dönem” başlığıyla duyurulan haberde “Ahmet Hakan 71 yıldır Türk basınının öncüsü Hürriyet gazetesinin yeni Genel Yayın Yönetmeni oldu” denildi.

Haberde şu ifadeleri kullanıldı: “Hürriyet'in tarafsız, bağımsız çizgisinin korunacağını söyleyen Ahmet Hakan, yeni dönemle ilgili olarak hedeflerini şöyle açıkladı: Hedefimiz Hürriyet'in güçlü markasını daha da yukarıya taşımak olacaktır.”

DEMİRÖREN’DE DESTEK VURGUSU

Gazetede yer alan haberin devamında Hürriyet'in de aralarında bulunduğu Doğan Medya grubunu satın alan Demirören ailesinin Ahmet Hakan'a ‘tam destek verdiği' vurgulandı. Haberde Demirören Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Başkanvekili Meltem Demirören Oktay ve Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören'in yeni atamaya ilişkin şu mesajına yer verildi: “Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın Hürriyet markasına büyük katkı vereceğine inanıyoruz.”

Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifasını noter yoluyla gazetesine bildiren Vahap Munyar'a da açıklamada teşekkür edildi.

AHMET HAKAN KİMDİR?

Ahmet Hakan Coşkun 11 Ağustos 1967’de Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde dolaştı. Çocukluğu Ağrı, Amasya, Çanakkale, Balıkesir gibi illerde geçti. İmam Hatip Lisesini bitirdi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde bir süre okudu. Sonra, İstanbul’a geldi, bir süre de burada okudu. Büyükçekmece Hürbakış (yerel) gazetesinde bir süre çalıştı.

Üniversitedeyken yazdığı bazı hikâyeler Yedi İklim dergisinde yayınlandı. 1993-1994 yıllarında muhabir olarak TGRT’de çalıştı. ‘Yankı’ isimli bir haber programı yapan ekipteydi.

Kanal 7 kurulurken Genel Müdürü Mustafa Çelik’le temas kurup kadroya dahil oldu. Bir süre muhabir olarak çalıştıktan sonra 1995-2003 arasında Kanal 7 Televizyonu Haber Müdürlüğü’nü ve ana haber spikerliğini üslendi. Kanal 7’de İskele Sancak programını yaptı ve bazı bölümlerini kitaplaştırdı. 2004’te Kanal 7 ile anlaşamayarak istifa etti. Köşe yazarlığı serüvenine ilk Yeni Şafak’ta başladı.

Daha sonra, Sabah’ta çalıştı ve ardından Hürriyet’e geçti. CNN Türk’te Tarafsız Bölge programını sunmaktadır. 16 Ocak 2017'den itibaren Kanal D Ana Haber bültenini sunmaya başladı, aynı zamanda Kanal D haber dairesi başkanlığı görevini üstlendi. Kanal D’deki görevi 2019 yılında son buldu.

Coşkun, hâlâ CNN Türk'te Tarafsız Bölge programını sunuyor.