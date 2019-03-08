Hüseyin Sözlü: Atatürk’e ve Cumhuriyet’e ihanet ediyorlar

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde Taş Medreseli Ülkücüler Derneği ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın düzenlediği toplantıya eşi Zeynep Sözlü ile birlikte gelen Başkan Hüseyin Sözlü, coşkulu tezahüratlar ve alkışlarla karşılandı.

Geceye Adana Milletvekilleri MHP'li Adana Milletvekilleri Muharrem Varlı ve Ayşe Sibel Ersoy, AKP'li Ahmet Zenbilci, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Taş Medreseli Ülkücüler Derneği Genel Başkanı Naim Yanık, Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Emin Canlı, Taş Medreseli Ülkücüler Derneği Adana İl Başkanı Sefer Tatlı, Türkiye Kamu Sen'e bağlı sendikaların temsilcileri de katıldı.

31 MART SABAHINA KADAR SEFERBERLİK

Taş Medreseli Ülkücüler Derneği Genel Başkanı Naim Yanık, yaptığı konuşmada tüm 31 Mart sabahına kadar seferberlik ilan ettiklerini belirtip, ev ev dolaşarak Cumhur İttifakı'na destek isteyeceklerini söyledi. Yanık, “Hüseyin Sözlü Başkanımızı yeniden başkan yapmak, bizim şerefimiz, namusumuz, haysiyetimizdir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene” dedi.

“ADANA SENİNLE GURUR DUYUYOR” SLOGANLARI YANKILANDI

“Adana seninle gurur duyuyor” sloganları eşliğinde kürsüye çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü de devletin ve milletin menfaatlerini her zaman en önde tutan MHP'de siyaset yapmaktan onur ve gurur duyduğunu vurguladı. MHP'nin aritmetik hesaptan öne milli menfaatlerin korunması noktasında AKP ile ittifak yaptığını belirten Başkan Sözlü “Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gibi destansı bir mücadelenin neticesinde ortaya çıkmıştır. Yenikapı'da şekillenmiş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte ve genel seçimde iki defa başarı yakalamıştır. Şimdi de yerel seçimlerde üçüncü defa işbirliği yapıyoruz. Allah'ın izniyle yine kazanacağız. Cumhur ittifakı'nın asıl gayesi, yerel seçimlerden ziyade milletimizin başına örülmek istenen belalar yumağını ortadan kaldırmak ve bertaraf etmektir” dedi.

CUMHUR İTTİFAKI'NA EN BÜYÜK DESTEĞİ ADANA VERECEK

31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na en büyük desteği Adanalıların vereceğine olan inancının tam olduğunu dile getiren Başkan Hüseyin Sözlü, özetle şöyle konuştu: “İnşallah 31 Mart'ta 15 ilçe ve büyükşehir belediyesinin kazanılmasından öte Sayın Genel Başkanımızın isim babası olduğu Cumhur İttifakı için Ankara'ya en büyük desteği Adana gönderecek. Adana'da gerek MHP, gerekse AK Parti'den arkadaşlarımızdan müteşekkil 15 ilçedeki adaylarımız, aynı gayretle ve sorumlulukla gayret gösteriyoruz. Biz ittifakımızı kimseden gizlemiyoruz. Ama karşımızdaki ittifak, kahraman Mehmetçiğimizi hain pusularda katleden PKK ile işbirliği yapıyor. Zaten onlar PYD'ye, YPG'ye ‘terör örgütü değildir” diyor. Onların uzantısıyla işbirliği yaparken, kazanmak için her yolu mübah görüyor. Atatürk'e ihanet ediyorlar, cumhuriyete ihanet ediyorlar. TBMM kürsüsünden “Kürdistan'da kazanacağız” diyenlere karşı hiçbirinden ses, seda çıkmıyor. Alçaklık diz boyu, onursuzluk diz boyu. Alçaklığın ve onursuzluğun ilacı, bunları yere sermenin reçetesi Cumhur İttifakı'nın sadece Adana'da kazanması değil Türkiye'deki galibiyeti olacaktır. Teröritslerle ortaklık yapıp, her yolu deneyenlere elbette bu milletin vereceği cevap 31 Mart'ta görülecektir.”

Konuşmaların ardından Başkan Hüseyin Sözlü, MHP'li Adana Milletvekilleri Muharrem Varlı ve Ayşe Sibel Ersoy, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Taş Medreseli Ülkücüler Derneği Genel Başkanı Naim Yanık, Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Emin Canlı, Taş Medreseli Ülkücüler Derneği Adana İl Başkanı Sefer Tatlı ile el ele tutuşarak selamlama yaptı.