Hüseyin Sözlü: Belediye otobüsü öğrenciye bedava olacak

13 ilçede Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri'ni faaliyete geçirip, her yıl 11 bin öğrenciye ücretsiz kurslarla lise ve üniversite sınavlarına hazırlanma fırsatı sunduklarını hatırlatan Başkan Hüseyin Sözlü, kent genelindeki eğitim desteğine toplu taşıma hizmetini de dahil edeceklerini açıkladı.

Akıllı kent uygulaması, akıllı karta banka kredi kartlarından on-line dolum, bölgesel ulaşım rehberi, 225 belediye otobüsünde ücretsiz internet (wi-fi) kullanımı ve gezici akıllı kart işlem merkezi ile toplu taşıma hizmetinde kalite standartlarını sürekli yükselten Başkan Hüseyin Sözlü, şunları söyledi:

“Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak Türkiye'de en ucuz toplu taşıma hizmetini veren Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmet dönemimizde çocuklarının eğitim için her türlü fedakarlığı yapan dar gelirli vatandaşlarımızın destekçisi olmayı sürdürecektir. Belediye otobüslerimiz tüm hatlarda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin tamamına ücretsiz toplu taşıma hizmetini verecektir. Yeni oluşacak Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'mizde bu konuda gerekli kararları alıp, Adanalı hemşehrilerimize yansıttığımız eğitim desteklerimize yenilerini ekleyeceğiz. ”