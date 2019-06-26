Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kavga, Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi’nde meydana geldi. Karaçizmeli ile Atlı aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralanmıştı. Silahlı kavga sonrası tarafların birbirlerine ait iş yerlerine zarar verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçleri tarafından 17 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik önlemlerinin devam ettiği ilçede yaşanan kavgayla ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği yazılı açıklama yaptı. Yaralıların hastanelerde tedaviye alındığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi.

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“Olayın yaşandığı bölgede her türlü güvenlik tedbiri alınmış olup, başlatılan adli soruşturma devam etmektedir. Bu arada Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayla ilgili olduğu değerlendirilen 17 şüpheli gözaltına altına alındı. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.” DHA

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