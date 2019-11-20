Huzurevinden kaçmak isterken tellere saplandı

Olay, sabaha karşı Efeler ilçesindeki özel bir huzurevinde meydana geldi. Huzurevinin önünden geçen vatandaşlar, binanın yan tarafındaki kargıların arasından inleme sesi geldiğini duydu. Sesin geldiği yere ulaştıklarında, binayı çevreleyen tel örgülere ayaklarından saplanmış ve baş aşağı asılı duran yaşlı kadını gören vatandaşlar, kurtarma girişiminde bulundu.

FERYAT EDEN KADINI İTFAİYE KURTARDI

Her iki bacağına da teller saplanan ve feryat eden yaşlı kadını kurtaramayan vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerini aradı. Ekiplerin müdahalesiyle saplandığı tel örgülerden kurtarılan 75 yaşındaki F.S., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

DAHA ÖNCE DE KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Tedavi altına alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen F.S'nin yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle daha önce de birkaç kez huzurevinden kaçmaya çalıştığı öğrenildi. (İHA)