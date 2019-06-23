Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Oy kullanma işlemi saat kaçta bitecek? İşte İBB başkanlığı oy verme saatleri

İstanbul'lu vatandaşlar iptal edilen 31 Mart sonuçlarının ardından bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçmek için sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi saat 08:00 itibari ile başladı. YSK tarafından belirlenen saatlere göre oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. İşte oy kullanma işlemiyle ilgili detaylar...

13:49 -
Haberler Gündem
Oy kullanma işlemi saat kaçta bitecek? İşte İBB başkanlığı oy verme saatleri

10 milyon 560 bin 963 seçmenin oy kullanacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00’de başladı. Oy kullanma işlemi saat 17.00’de ise son bulacak. Seçmenler 23 Haziran'da YSK tarafından belirlenen seçim noktalarına giderek kimlik belgeleriyle birlikte oy kullanabilecek. İşte oy kullanma işlemiyle ilgili detaylar…

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

23 Haziran seçimleri oy kullanma işlemi saat 08.00’de başladı ve saat 17.00’de de son bulacak.

OY KULLANIRKEN GEREKEN BELGELER NELER?

Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91).

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87).

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer (298/87).

İstanbul Seçim Sonuçları ->
Son güncelleme: android-time 15:37 23.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more