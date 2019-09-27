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İBB binasında hareketli dakikalar! İmamoğlu’nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında hareketlilik yaşandı. İmamoğlu'yla görüşmek istediğini belirten bir kişi içeri alınmayınca binaya dışarıdan tırmanarak İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

16:05 -
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İBB binasında hareketli dakikalar! İmamoğlu’nun odasının balkonuna kadar ulaştı

Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki İbrahim A. , İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla görüşmek istediğini belirterek içeriye girmek istedi. Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine dışarıya çıkan İbrahim A. binanın arka bölümünden tırmanarak içeriye girdi.

Elinde jilet bulunduğu kaydedilen İbrahim A. İmamoğlu’nun makam odasının balkonuna kadar ulaştı. Güvenlik görevlilerinin fark etmesi üzerine Sara hastası olduğu öğrenilen İbrahim A. kendisine jiletle zarar verdi.

İbrahim A. polis tarafından gözaltına alındı. Kendisini yaralayan İbrahim A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İmamoğlu’nun olay sırasında İBB binasında olmadığı öğrenildi.

İstanbul (DHA)

istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Polis
Son güncelleme: 16:51 27.09.2019
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