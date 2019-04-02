İBB’den dosya mı kaçırılıyor?

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde yaşanan usulsüzlüklerle ilgili yaptığı açıklamada kendilerine gelen bazı ihbarları gündeme getirmişti. İmamoğlu “Büyükşehir belediyesinden bir sürü ihbar alıyoruz. Seçimden sonra, iki günde… Dosya kaçıranlar, odasını toplayanlar… Ne oluyor kardeşim, ne oluyor! Ben gelip tedbir almak istiyorum. İstanbullunun bir kuruşunun dahi hesabını soracağım. İBB'deki siyasi iradeyi, alın teri akıtan hiç kimse dinlemesin, umursamasın. Devlet görevi başka bir şey, siyasi iradenin emri başka bir şeydir. Benim emrimle oraya gelen birini de yok saysınlar. Dosya kaçırmanın kanıtı olursa paylaşırım, bir sürü ihbar var. Netleşirse zaten çıkarırım” demişti.

İmamoğlu'nun açıklamalarına İBB Basın Danışmanlığı aracılılığı ile yanıt verildi. İBB'den yapılan açıklamada “31 Mart 2019'da Türkiye büyük bir demokrasi şöleni yaşamıştır. İstanbul'da YSK'nın belirlediği sürecin devam ettiği bilinmektedir. Fakat bu zaman zarfında, CHP adayının son açıklamalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni siyasete malzeme ettiği görülmektedir. ‘Büyükşehir Belediyesi'nden dosya kaçırıldığı ihbarları geliyor' şeklindeki açıklaması tamamen iftiradır. Akıllı Şehir Yönetim Modeli ile örnek olan İBB'nin dijital ortamda denetime açık uygulamaları dururken, ‘dosya kaçırılıyor' şeklinde iftira atmak, basit ve komik bir algı operasyonudur” denildi. Açıklamada İBB'nin İstanbullulara hizmet etme görevini aksatmadan sürdürdüğü belirtilerek “YSK'nın tüm takvimi tamamlanıp mazbata teslim anına kadarki süreçte de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gönülden çalışan tüm personeli kamu yönetimi bilinciyle görevlerini sürdürmektedir” denildi.