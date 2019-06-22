İBB, Erdoğan’ın forma giydiği takım için saha yaptırıyor… Maliyeti 25 milyon

23 Haziran seçimlerine günler kala İBB'nin kendisine ait olan ve AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi'ne devretmek üzere çalışmalarına başladığı taşınmazlar arasında ilginç bir parsel de bulunuyor. Bu alan, devir listesinde bulunan Kemer Mahallesi'ndeki 1072 ada 1 parsel ve “şantiye-atölye” olarak tanımlanmış durumda. İBB kendisine ait bu parsele “Kemer Mahallesi Kamp Eğitim Merkezi” inşa ettirmek üzere 28 Şubat 2019'da ihale düzenledi. 12 bin 361 metrekarelik parsele bina ve spor sahası yapılması planlanıyordu. İhale 25 milyon 480 bin TL'ye Ermit Mühendislik kazandı. Firma ile seçimin sonuçlandığı ama seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın verilmediği dönemde 8 Nisan 2019'da sözleşme imzalandı.

İHALE DOSYASINDA “EROKSPOR” DETAYI

Kamp Eğitim Merkezi inşaatı için hazırlanan ihale dosyasında ise çok ilginç bir durum ortaya çıktı. Dosyada birçok rapor ve görsellerde “Erokspor” ibaresinin yer aldığı görüldü. Hatta “Erokspor” raporların isimlendirilmesinde de kullanıldı. Dosyada yer alan zemin ıslah projesi hesap raporu ve iksa projesi hesap raporunda “Esenler ilçesi, Kemer Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1072 Ada, 1 Parsel olarak kayıtlı 12361.34 m² büyüklüğündeki saha üzerinde yapımı planlanan ‘Erokspor Esenler Kamp ve İdari Bina ve Antrenman Sahası' projesi kapsamında inşa edilecek olan idari bina ve kapalı yer altı otopark yapısına ait temel kazılarının desteklenmesi için gerekli uygulamalarının tasarım detaylarını aktarmak amacıyla bu rapor hazırlanmıştır” ifadesi yer aldı. Yine dosyada yer alan bilgilere göre parsel üzerinde daha önce Esenler Nikah Salonu yapılması planlanıyordu ve zemin etüt çalışmaları da nikah salonu için yapıldı.

ERDOĞAN'IN TOP KOŞTURDUĞU TAKIM

İBB'nin antreman sahası ve kamp yaptırdığı Erokspor, 1959 yılında kuruldu. İstanbul amatör liglerinde yıllarca mücadele eden ve şu an 3. Ligde olan Erokspor'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak forma giydi. Erdoğan, Başakşehir Spor Kulübü ile ilgili yaptığı bir konuşma sırasında “Başakşehir’i kurduğum gibi bir de onun altında proje takım var, o proje takımı da mahalle takımı olarak çocukluğumda 14-15 yaşında oynadığım takım. O da Başakşehir’in altyapısını oluşturuyor, Esenler Erok diye. İkisi de bunların başarılı gidiyor” demişti.

YÜZLERCE AMATÖR TAKIM DURURKEN…

CHP İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “AKP, İBB'yi Ekrem İmamoğlu kazandığı takdirde bu stadyumun Erokspor'a verilmeyeceğini düşündüğü için Esenler Belediyesi'ne devrediyor. Bu durum, partizanlığın İBB içinde en derinlere kadar nüfuz ettiğinin göstergesi. Erokspor'un tek özelliği cumhurbaşkanının daha önce futbol oynadığı kulüp olmasıdır. Bunun dışında İstanbul'da yüzlerce amatör takım var hiçbir destek alamıyorlar. Biz kaynaklarımızı bir avuç insan, dernek, vakıf ya da spor kulübü için değil bütün amatör spor kulüpleri için bütün İstanbul için harcamayı tercih ederiz” dedi. Balyalı, İBB'nin geçtiğimiz dönemde içeriği farklı ismi farklı pek çok ihale yaptığına da dikkat çekerek “Bu konuda yeni dönemde detaylı bir sorgulama yapacağız” diye konuştu.