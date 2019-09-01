İBB, gece metrosu rakamlarını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro ulaşımının haftanın iki günü 24 saat olmasının ardından ilk haftanın bilgilerini paylaştı.

30 Ağustos'u 31 Ağustos'a, ve 31 Ağustos'u 1 Eylül'e (bugün) bağlayan iki gecede 35 binden fazla kişi gece metrosunu kullandı. İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İstanbullular 24 saat ulaşımı sevdi. 6 hatta yapılan 24 saat metro seferlerinden Cuma gecesi 13288, Cumartesi ise 22362 vatandaşımız yararlandı” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 6 metro hattıyla 24 İETT hattında 24 saat ulaşım başlayacağını duyurmuştu. Gece ulaşımı saat 00.30-5.30 arasında yapılıyor.