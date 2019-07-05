İBB Genel Sekreterliğine Yavuz Erkut resmen atandı

Yavuz Erkut, 28 Haziran cuma günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başkan danışmanı olarak atamış, Mehmet Çakılcıoğlu da İBB genel sekreterliğine vekaleten getirilmişti. Güvenlik soruşturmasının tamamlanmasının ardından ardından Erkut, resmen İBB Genel Sekreteri olarak atandı.

Yavuz Erkut, İBB Genel Sekreteri olarak dün gece İstanbul’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte karşıladı.

Yavuz Erkut, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Wales Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde yapan Erkut, 1979'da çalışma hayatına TÜPRAŞ'ta başladı.

2005-2015 arasında TÜPRAŞ CEO'luğu yapan Erkut, Azerbaycan devletinin petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR'ın Türkiye Başkanlığı'na da üstlenmişti.