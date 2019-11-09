İBB, intihar eden 4 kardeşe sahip çıktı

İstanbul Fatih'te 6 Kasım'da aynı evde yaşayan 4 kardeşin intiharının ortaya çıkardığı dram hala tartışılmaya devam ederken bugüne kadar cenazelere sahip çıkan olmadı. Resmi prosedüre göre cenazeler 15 gün boyunca bekletildikten sonra sahip çıkan olmazsa İstanbul Valiliği tarafından cenazeler için İBB'ye defin yazısı yazılacak.

Bu gibi durumlarda İBB, sahipsiz cenazeleri kimsesizler mezarlığına defnediyor. Ancak İBB'nin intiharları ile Türkiye'yi yasa boğan 4 kardeşi kimsesizler mezarlığına değil sahipli bir mezarlığa defnedeceği ve tüm gerekleri yerine getireceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre İBB Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 4 kardeş için mezar taşı yaptırılacak ve mevlit de okutulacak. Cenaze işlemleri ile İBB Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanı Yavuz Saltık bizzat ilgilenecek.

YARDIMA MUHTAÇ KİŞİLER İÇİN İBB HAREKETE GEÇİYOR

İBB, ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihara sürüklenen 4 kardeşin ortaya çıkardığı aile dramının bir daha yaşanmaması için önemli bir adım daha atacak. Yardımı ihtiyacı olan kişilere ulaşmak için kurulan sistem değiştirilerek yeni bir yazılım programı geliştirilecek.

Yıl sonuna kadar bitmesi planlanan yazılım ile yardıma muhtaç aileleri tespit yöntemi değiştirilecek. Edinilen bilgiye göre İBB bugüne kadar zor durumdaki kişilere yardım için sadece ihbar olduğunda hareke geçiyordu. Yeni dönemde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı sahada çalışan görevliler yeniden eğitimden geçecek.

Sahaya çıkan görevliler sadece ihbar ile hareket etmeyecek; muhtarlar, mahalle sakinleri, esnafla da bilgi alışverişinde bulunarak yardıma ihtiyacı olan kişilerin tespitini sağlayacak.