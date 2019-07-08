İBB Meclis toplantısı canlı yayınlanıyor!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinin ardından mazbatasını almasıyla birlikte Belediye Meclisi toplantılarını canlı yayınlamıştı. İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinin ardından bugün ilk kez toplanan Meclis toplantısının da canlı yayınlıyor.

18 GÜNLÜK İBB BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE DE CANLI YAYINLANMIŞTI

31 Mart seçimlerinin ardından mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, 18 günlük başkanlık döneminde, Meclis toplantılarını canlı yayınlama geleneğini başlatmıştı. O dönemde, özellikle dikkat çeken öğrencilere aylık akbil indirimi, milli ve resmi bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz olması, suda yüzde 40 indirim gibi vaatlerin görüşüldüğü ve tartışmaların yaşandığı toplantılar sırasında canlı yayınlar büyük ilgi görmüştü.

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