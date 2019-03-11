İBB Meclisi’nde bir dönem sona erdi

İBB Meclisi'nin mart ayın oturumunun bugün gerçekleştirilen ilk toplantısı ile 5 yıllık çalışma dönemi tamamlanmış oldu. İBB Meclisi'nin 31 Mart yerel seçimleri öncesinde gerçekleştirilen son oturumunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın meclis üyelerine çiçek verildi. Oturumu yöneten İBB Meclisi 1. Başkanvekili Ahmet Selamet, bir sonraki dönemde olmayacağını açıklayarak “Yaş 70'e dayandı artık ben yokum” dedi. Gündem dışı söz alan AKP'li Meclis Üyesi Rabia Üçtepe Karaköse de yeni dönemde meclis başkan vekilleri arasında bir kadın görmeyi temenni ettiğini söyledi. Daha sonra AKP ve CHP grup başkanları konuştu. CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, “Siyaset insan hayatının ayrılmaz bir parçası. Ben kendi adıma meclis üyeliği bitse de bu ülkenin yararı için siyaset yapmaya devam edeceğim. Bu kürsüden konuşurken bilmeyerek kırdıklarım olduysa özür dilerim. Bizden sonra geleceklere de başarılar diliyorum” dedi. AKP Grup Başkanvekili Ömer Lütfi Arı da 123 ülkenin nüfusundan daha büyük olan İstanbul'un yönetiminde beraber çalıştıkları Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal'a hizmetleri nedeniyle İstanbullular adına teşekkür etti. Konuşmaların ardından gündeme alınan raporlar bir sonraki ay görüşülmek üzere komisyonlara sevk edildi.

PLAKET VERİLDİ

Meclis oturumunun tamamlanmasıyla meclis üyeleri İBB Başkanlık Binası kokteyl salonuna geçti. İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından meclis üyelerine tek tek teşekkür plaketi sunuldu. Uysal burada yaptığı konuşmada “Bir dönemin sonuna geldik. 5 yıl boyunca beraber çalıştık. Bu dönemi bir şekilde taçlandıralım diye her dönem olduğu gibi sizlere plaketler hazırladık. Özellikle bu süreç zor bir süreç oldu. Bu zor süreçte görevimi, 3.5 senesini meclis üyesi, 1.5 senesini de başkan olarak hayırlısıyla tamamladım. Yeni dönemde büyükşehir belediyesinde çalışırken edindiğimiz tecrübeyle İstanbul’da görevimiz ne olursa olsun katkımız devam edecek. Bu çalışma döneminde gösterdiğiniz gayretten dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.