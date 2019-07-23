İBB Medya A.Ş’nin başına Elif Atayman getirildi | Son dakika haberleri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden beri yönetim krizine neden olan Büyükşehir’e bağlı 30 iştirak şirketinde yönetim kurulu başkanları ve vekillerin istifasının ardından geçtiğimiz hafta genel müdürlerin de görevden alınmasıyla sorun önemli ölçüde çözülmüştü. Eski yönetimin görevi bırakmasının ardından İBB bütçesinin üçte ikisini, personelin yüzde 80'ini oluşturan iştirak şirketlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeni görevlendirmeler yapılmaya başladı. Görevden alınan Medya A.Ş. Genel Müdürü Abdurrahman Tığ'ın yerine Dr. Elif Atayman getirildi.

ELİF ATAYMAN KİMDİR?

Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun olan Dr. İpek Elif Atayman, 1991-1998 yılları arasında farklı ulusal kanallarda görsel yönetmenlik ve muhabirlik yaptı. Ardından 11 yıl boyunca Şişli Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden sorumlu danışmanlık görevini yürüttü. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlayan Dr. Atayman, siyasi kişi ve kurumların yanı sıra çeşitli sektörlerden farklı kurum ve şirketlere iletişim danışmanlığı yaptı. Atayman 2016-2018 tarihleri arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığında, Basından sorumlu Başkan Danışmanlığı görevini de yürüttü.