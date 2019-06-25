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İBB önünde bildiri okuyan personel işten çıkarılacak mı? Başkan İmamoğlu açıkladı!

23 Haziran seçimi öncesi Ekrem İmamoğlu aleyhinde eylem yapıp, bildiri okuyan İBB personelinin işten çıkarılıp çıkarılmayacağına dair İmamoğlu'ndan açıklama geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık, seçim öncesi yaşananlarla ilgili İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyi kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

23:36 -
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İBB önünde bildiri okuyan personel işten çıkarılacak mı? Başkan İmamoğlu açıkladı!

İstanbul’da tekrarlanan seçim öncesinde Saraçhane’deki belediye binası önünde “Ekrem İmamoğlu karşıtı” miting düzenleyen İBB çalışanlarının, İmamoğlu’nun yeniden başkan seçilmesinin ardından akıbetlerinin ne olacağı merak konusu olmuştu.

 

Seçimden büyük bir farkla zaferle çıkan Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştüğünü söyleyen gazeteci Candaş Tolga Işık, o görüşmeyle ilgili kendi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İşte Işık’ın konuya ilişkin paylaşımları;

“Az önce İBB Başkanı @ekrem_imamoglu ile konuştum. Seçim sürecinde İBB önünde bildiri okuyan personeli sordum, şöyle cevap verdi: “Benim hiçkimseye bir kinim yok. Olamaz da. İstanbul’a dair hayallerim var, bir an önce görevimin başına geçip bu hayalleri gerçekleştirmek istiyorum”

“Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez benim. Tüm çalışan kardeşlerim şunu bilsin: Ekmeğinin peşinde koşan, bulunduğu yere bileğinin hakkıyla gelmiş, iş ahlakı ve hukukuna uygun davranan herkesin başımın üstünde yeri var.” @ekrem_imamoglu”

İstanbul Seçim Sonuçları ->
Son güncelleme: android-time 23:39 25.06.2019
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