İBB önünde fayton protestosu! Çadırlarda sabahladılar

Gruptakilerden Arzu Sertaç, “İşi, gücü sorumlulukları olan insanlarız. Ancak artık insan türü bütün canlıların da bir birey olduğuna hissedebilir olduğunu, onların da duyguları olduğunu yaşam hakları olduğunu göstermek ve bunun farkındalığı toplum üzerinde kılmak istiyoruz.” dedi.

Sertaç “Burada kalmaya devam edeceğiz. Ciddi bir eylem, tabiki sürdürülebilirliğini sağlamak için emek sarf edeceğiz. Devamlılığını sağlayacağız. İnsan kaynaklı bir nedenle bu atlar hastalandı ve yayıldı. Çözüm olarak kolay çözümü yakaladılar. Öldürmek bu kadar kolay değil.” diye konuştu.

“GÜNLERCE GECELERCE KALMAYA KARARLIYIZ”

Eylemcilerden Özgür Ürgan ise “Bu eylemi gerçekleştirmemiz çok değerliydi. Adalarda belirli yerlerde toplanıp sesimi duyurmaya çalıştık. Bu hastalık bizim için sürpriz değil. Kimse için sürpriz olmamalı. Zaten yıllar önce bu hastalık ortaya çıkmış dışarıdan adalara at getirilmesi yasaklanmıştı. Fayton mafyası diye tabir ettiğimiz kişiler tarafından bu atlar kaçak yollarla getirildi.” dedi.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞECEKLER

Eylemciler bu akşam İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşecek.