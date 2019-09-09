İBB Özel Kalem Müdürü belli oldu

KADRİYE KASAPOĞLU KİMDİR?

1980 tarihinde İstanbul’da doğan Kasapoğlu, Okan Üniversitesi Yerel Yönetimler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümlerinden mezun oldu. Kasapoğlu’nun 22 yıllık profesyonel iş hayatının 17 yıllık bölümü yerel yönetimler tecrübesine aittir. Ayrıca Kasapoğlu, Marka Yönetimi Bölümünde lisans eğitimine devam etmektedir.

Kasapoğlu, 14 yıl boyunca Kadıköy Belediyesi’nde; Özel Kalem Müdürlüğü, Kültür, Basın- Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlerini birlikte yürütmüştür. 14 yılı aşkın süreyle Gazete Kadıköy Kurulu’nda görev yapan Kasapoğlu, 2015-2019 yılları arasında Camser Aş. Genel Müdür Yardımcılığı görevi ile kurumsal ilişkilere ait süreçleri yürütmüştür. Aynı süre içerisinde, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin (SODEM) İstanbul koordinatörlüğü görevini üstlenen Kasapoğlu’nun çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üyeliği bulunuyor. Kasapoğlu, evli ve bir çocuk annesidir.