İBB vazgeçince Hançerli aracını tahsis etti

Fenerbahçe'nin Sol Açık taraftar grubu 2013 yılında başlattığı bir kampanyayla Türkiye'nin çeşitli illerinde ilkokul ve liselere kütüphaneler kuruyor. Sol Açık, Sivas'ın Divriği ilçesindeki bir liseye kurulacak kütüphane için aylarca süren kampanyanın ardından Türkiye'nin birçok ilinden 5 bin kitap topladı.

Avcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre taraftar grubu, 31 Mart seçimlerinde İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'ndan kitapların ve gruptaki taraftarların Sivas'a ulaştırılması için otobüs sözü aldı. Ancak YSK İmamoğlu'nun mazbatasını elinden alınca belediye yetkilileri Sol Açık taraftar grubunu arayarak otobüs sözünden vazgeçtiklerini bildirdi.

MAKAM ARACINI TAHSİS ETTİ

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile görüşen taraftar grubu ulaşım konusundaki destek taleplerini iletti. Hançerli, bu talep karşısında sorunu bir an önce çözmek için kendi makam aracını tahsis etmeyi teklif etti. Bunun üzerine Fenerbahçe Sol Açık taraftar grubu Turan Hançerli'nin makam aracı ile birlikte İstanbul'da biriktirilen kitapları Sivas'ın Divriği ilçesindeki bir liseye ulaştırarak Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök'ün de katkılarıyla kütüphane açılışını gerçekleştirdi.

Kütüphaneye Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Cihat Arman'ın ismi verildi. Konuyla ilgili Fenerbahçe Sol Açık taraftar grubundan yapılan açıklamada, “Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince Türkiye'nin her köşesine kütüphane açmaya, bizleri mahkum etmek istedikleri karanlığa inat gençlerimize bilimi ve kültürü ulaştırmaya devam edeceğiz. Cihat Arman Kütüphanesi için bizlere destek olan dostlarımıza, kitapların ve bizlerin Sivas'a ulaşımını sağlayan Avcılar Belediyesi'ne sonsuz teşekkür ederiz” denildi.