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İBB yeni metrobüsleri test etmeye başladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şehrin ulaşım yükünün büyük kısmını taşıyan metrobüs hattı için harekete geçti. İBB eskiyen metrobüs araçlarını yenileriyle değiştirmek için testlere başladı.

Sozcu.com.tr
18:33 -
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İBB yeni metrobüsleri test etmeye başladı!

İstanbul’da günde milyonlarca vatandaşı taşıyan metrobüs araçları yenileniyor. İBB’den edinilen bilgilere göre test sürüşüne başlatan yeni metrobüs araçlarını 290 yolcu kapasiteli olacak.

İran menşei firmanın Bursa’da ürettiği Akia marka araçların İstanbul’da test sürüşüne başladığı belirtilirken testlerin sonucundan memnun kalınırsa seri üretim için harekete geçileceği bildirildi.

ELEKTRİK MOTORU SEÇENEĞİ

İstanbul’dan şu anda kullanılan metrobüsler 160-165 yolcu kapasiteli ancak yeni metrobüsler 290 yolcu kapasiteli olacak. Araçların dizel motor seçeneğinin yanı sıra elektrikli modellerinin de test edileceği öğrenilen detaylar arasında.

Bursa dizel İran istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metrobüs
Son güncelleme: 18:38 29.10.2019
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