İBB yeni metrobüsleri test etmeye başladı!

İstanbul’da günde milyonlarca vatandaşı taşıyan metrobüs araçları yenileniyor. İBB’den edinilen bilgilere göre test sürüşüne başlatan yeni metrobüs araçlarını 290 yolcu kapasiteli olacak.

İran menşei firmanın Bursa’da ürettiği Akia marka araçların İstanbul’da test sürüşüne başladığı belirtilirken testlerin sonucundan memnun kalınırsa seri üretim için harekete geçileceği bildirildi.

ELEKTRİK MOTORU SEÇENEĞİ

İstanbul’dan şu anda kullanılan metrobüsler 160-165 yolcu kapasiteli ancak yeni metrobüsler 290 yolcu kapasiteli olacak. Araçların dizel motor seçeneğinin yanı sıra elektrikli modellerinin de test edileceği öğrenilen detaylar arasında.