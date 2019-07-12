İBB’de 15 Temmuz anması!

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde şehitleri anmak için bir dizi etkinlik düzenlenecek. Saraçhane'deki İBB binasının önüne Ekrem İmamoğlu imzalı “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” yazılı bir tabela konuldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, meclis oturumunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerin verildiği Saraçhane binası önünde anma töreni yapılacağını belirterek, İstanbulluları törene davet etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Temmuz Pazar günü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın 15 Temmuz şehit ailelerine vereceği yemeğe katılacak. 15 Temmuz günü de vali Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyet ile Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret edecek. Saraçhane'deki İBB binası önünde de 11.30'da anma etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte İmamoğlu'nun konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak. İBB binası önündeki Şehitler Panosu önünde dua edilecek. Şehzadebaşı Camisi'nde de mevlit okutulacak.

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İmamoğlu, akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Atatürk Havalimanı'ndaki anma töreninde olacak. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki 5 Temmuz Şehitler Müzesi açılışı gerçekleştirilecek.