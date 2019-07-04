İBB’de bütçe harekatı: Denetim için bazı ödemeler durduruldu…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Makam araçlarıyla ilgili soruya İmamoğlu “Bunu anlık size rapor vermekten zorlanırız. Çünkü, mesele çok basit ya da sayısal anlamda küçük bir şey değil. Takibimiz devam ediyor. Elbette, belediye denilince İBB’nin kurumsal yapısına odaklanmamanız gerekir” dedi. İmamoğlu, İBB'ye bağlı 30 iştirak şirketiyle ilgili süreç hakkında da bilgi vererek “İştiraklerdeki yönetim, bir önceki dönemden gelen yönetimler. Onlarla genel kurul çağrımızı yaptık. Bu genel kurul çağrısıyla beraber hem yönetimde bu gündemleri toplantıda konuşmak… Tabii, düşündüğümüz bazı ekipler var. Dolayısıyla bu biraz zaman alacak. Ama tespitlerimiz var. Devam eden ihbarlar var. İştiraklerde araç değişimleri var. Yani düne kadar ‘X' modelde bir araç var iken şimdi ‘Y' modelde bir araç var. Bu takip altında. Ama biraz zaman alacak. Kamuoyunu doyurucu bilgileri sizlerle paylaşacağım” diye konuştu. İmamoğlu, iştirak şirketlerinde hiçbir atama yapılmadığını genel kurul sürecinin beklendiğini belirtti.

PAZARTESİ 39 İLÇE BAŞKANI İLE TOPLANTI

Pazartesi günü başlayacak İBB Meclisi oturumuna başkanlık yapacağını ve yine canlı yayın gerçekleştirileceğini ifade eden İmamoğlu “İlk meclis günümüz pazartesi. 39 belediye başkanıyla bir iş birliği toplantısı yapacağız. Davetlerimizi yaptık.Toplumun ihtiyaçları ve insanların bize ilettiği sorunların çözümüyle ilgili maddelerimiz olacak. Tabii ki, ekonomiyi konuşacağız. Gündemimiz oldukça yoğun. Ben meclise eşlik edeceğim. Bu süreçte mümkün olduğu kadar mecliste olmak konusunda bir kararlılığım var. Çünkü, istediğimiz ve dilediğimiz dilin mecliste oturmasını istiyoruz. Daha önceki uygulamalarımızda olduğu gibi aynı şeffaflıkla duyuracağız” dedi.

RUTİN ÖDEMELER DEVAM EDİYOR

İmamoğlu, İBB'deki ihale ve ödemelerin durdurulmasına ilişkin soru üzerine “Rutin birtakım temel ihtiyaçlarla ilgili ödeme konusunda bir sıkıntı yok. Ama bazı ödeme dengelerini oluşturmak mevcut bütçeyi analiz etmek konusunda elbette ki bir dönemin sıkı kontrolden geçmesi için talimatları arkadaşlarım ilgili kuruluşlara ilettiler. Zaten bu talimatın iletildiği gün ile şu an arasında geçen mesai zaman dilimi 3 gün. Dolayısıyla kapıda kuyruk ve benzeri şeyler 3 günde olmaz. Biz süreci dengeli bir şekilde biliyoruz. Bu süreçlerin nasıl yönetilmesi gerektiğini biliyoruz. 5 yıl belediye başkanlığı yaptım. 30 yıllık iş hayatı deneyimim var. Dolayısıyla iş adamlarını da ne hissettiğini biliyorum. Bir kurumun da ona nasıl davranması gerektiğin konusunda tecrübelerim var. Bu tecrübelerimizi arkadaşlarımızla paylaştık. Bir yandan da İBB’nin mevcut ekonomik durumu var. Dolayısıyla ‘Düne kadar tıkır, tıkır bir sistem işliyordu da şimdi ödeme alamıyorum’ diyecek hiç kimse yok İstanbul’da. Ama mevcut sorunlarına rağmen, ekonomik tespitlerimizi yaparak pazartesi günü nerede başladığımız, hangi noktada olduğumuzu hem İstanbul’a hem meclise anlatarak yola çıkacağız. Sonrasında da kurumumuza iş yapanlara maksimum saygımızı onlara gösterip, beraber bir süreç yönetimi konusunda senkronize bir çalışma ortamı yaratacağız. Finansal alandaki tedbirlerimizi de kamuoyuna anlatacağız” yanıtını verdi.