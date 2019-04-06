İBB’de olağanüstü “Biz kazandık” toplantısı

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, büyükşehir belediyesinin ve bağlı şirketlerin yöneticileri ile 4 Nisan'da olağanüstü bir toplantı yaparak genel durum ve süreç ile ilgili bilgi verdiği öğrenildi. Aralarında iştiraklerin müdür ve şeflerinin, genel müdürlerin de bulunduğu üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantıda, “Algı yönetimi var, seçimi biz kazandık, uyanık olun” mesajı verildiği iddia ediliyor. İBB koridorlarında dolaşan kulis bilgilerine göre Baraçlı'nın “Kazandık, güçlüyüz, her şey kontrol altında” vurgusu yapmak ve yöneticilerin de bu yönde mesajlar vermesi için bu toplantıyı düzenlediği konuşuluyor.

PERSONELE MESAJ

Bilgilendirme toplantısına katılan yöneticiler de kendi personeli ile toplantı yaparak Baraçlı'nın mesajlarını ilettiler. Personele “Her şey yolunda, her şey kontrol altında, seçimi biz kazandık, biz işimizi yapmaya devam edeceğiz, size kimse dokunamaz” şeklinde mesajlar verildiği söyleniyor.