İBB’de şeffaf mülakat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde istihdam edilmek üzere avukattan, mimara, mühendisten, öğretmene kadar 420 boş pozisyon için 13-17 Aralık 2019 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda ön başvuru alındı. 420 kişilik alım için internet ortamından 22 bin 725 kişi başvuru yaptı.

BELEDİYEDE UZUN KUYRUK



Şartları uygun olan 4 bin 416 kişi evraklarını, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü'ne uzun kuyruklar oluşturarak teslim etti. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ise 19 Aralık 2019 tarihinde açıklandı. Pozisyona ilişkin mezuniyet notuna göre puan sıralaması yapıldı ve bin 298 kişi sözlü sınava girmeye hak kazandı.

MÜLAKATLAR KAMERA KAYDI ALTINDA YAPILDI

Bin 298 kişi ile başlayan mülakatlar, 20 Aralık günü Bakırköy'deki İBB ek hizmet binasında başlayan mülakatlar, 26 Aralık tarihine kadar sürecek. Kamuda işe alımlarda tartışma konusu olan mülakatlar için İBB “şeffaf” bir süreç izlenmesi için kimi önlemler aldı. Adaylarla yapılan bütün görüşmelerin kamera ile kayıt altına alındığı ve görüşmelerin dışarıdan görülecek şekilde camekanlı 4 ayrı odada yapıldığı öğrenildi. Mülakata giren adaylara, kendi meslekleriyle ilgili 40 soru yönetildi. Sınav sonuçları 26 Aralık'tan sonra 3 gün içinde açıklanacak.