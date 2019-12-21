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İBB’de şeffaf mülakat

İBB’nin 420 sözleşmeli personel alımı için verdiği iş ilanına 22 bin 725 kişi başvurdu. Mezuniyet notuna göre 22 bin 725 kişi arasında eleme yapıldı ve uygun şartları taşıyan bin 298 kişi ile mülakatlar yapılmaya başlandı. İBB yönetimi, tüm görüşmeleri kamera ile kayıt altına alıyor...

Özlem GÜVEMLİ
09:29 -
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İBB’de şeffaf mülakat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde istihdam edilmek üzere avukattan, mimara, mühendisten, öğretmene kadar 420 boş pozisyon için 13-17 Aralık 2019 tarihleri arasında  www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda ön başvuru alındı. 420 kişilik alım için internet ortamından 22 bin 725 kişi başvuru yaptı.

BELEDİYEDE UZUN KUYRUK

Şartları uygun olan 4 bin 416 kişi evraklarını, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü'ne uzun kuyruklar oluşturarak teslim etti.   Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ise 19 Aralık 2019 tarihinde açıklandı. Pozisyona ilişkin mezuniyet notuna göre puan sıralaması yapıldı ve bin 298 kişi sözlü sınava girmeye hak kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye’de açılan 420 kişilik alım için internet ortamından 22 bin 725 kişi başvuru yaptı. Şartları uygun olan 4 bin 416 aday, Saraçhane'deki İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Foto: SÖZCÜ

MÜLAKATLAR KAMERA KAYDI ALTINDA YAPILDI

Bin 298 kişi ile başlayan mülakatlar, 20 Aralık günü Bakırköy'deki İBB ek hizmet binasında başlayan mülakatlar, 26 Aralık tarihine kadar sürecek. Kamuda işe alımlarda tartışma konusu olan mülakatlar için İBB “şeffaf” bir süreç izlenmesi için kimi önlemler aldı. Adaylarla yapılan bütün görüşmelerin kamera ile kayıt altına alındığı ve görüşmelerin dışarıdan görülecek şekilde camekanlı 4 ayrı odada yapıldığı öğrenildi. Mülakata giren adaylara, kendi meslekleriyle ilgili 40 soru yönetildi. Sınav sonuçları 26 Aralık'tan sonra 3 gün içinde açıklanacak.

17 Aralık Bakırköy internet istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınav Sözcü
Son güncelleme: 09:37 21.12.2019
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