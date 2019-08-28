İBB’de yeni atamalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yönetim kadrosu yapılandırması devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan iki yeni atamayla; Hülya Muratlı Kültür Daire Başkanı olurken, Mahir Polat da Kültür Varlıkları Daire Başkanı olarak atandı.

HÜLYA MURATLI KİMDİR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişliği yapan Hülya Muratlı, kültür ve turizm alanında 24 yıllık bir kariyere sahip. 1995’de başladığı Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki görevi sürecinde, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığı ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de yerine getirdi. İş hayatına belediyecilikle başlayan Hülya Muratlı, özel sektörde Muhasebe Müdürü olarak da çalıştı.

Müfettiş olarak Türkiye’nin bütün bölgelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kurumlarda incelemeler ve denetlemeler yapan Muratlı, dış ülkelerdeki Kültür ve Tanıtma Müşavirliklerinin faaliyetlerini denetledi ve öneriler getirdi. Turizm tanıtımında dijital platformlar üzerine uzmanlık için New York’ta incelemelerde bulunan Muratlı, “Turizm Tanıtım ve Pazarlamasında İnternetin Rolü: New York Belediyesi Örneği” adlı tez verdi. Turizm sektörünün sorunları için çözüm önerileri içeren çeşitli eğitim programlarında yer aldı.

Müzik Sektörü, Fikir ve Sanat Eserleri, Telif Hakları ve Kanunlarına ilişkin değişik Bakanlık Komisyonlarında da görev alan Muratlı, güzel sanatlar alanında ulusal ve uluslararası çeşitli proje, yarışma ve organizasyonları yönetme ve yürütme görevlerinde aktif rol aldı. Ayrıca, Devlet Fotoğraf Yarışması, Devlet Plastik Sanatlar Eserleri Yarışması ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü gibi organizasyonlarda Değerlendirme Kurulu üyeliği yapan Muratlı, özel tiyatrolara verilen maddi desteklerin dağılımı ve koordinasyonu çalışmalarını üstlendi.

Evli ve bir çocuğu olan Hülya Muratlı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 1990 yılı mezunudur. 2003 yılında Ankara Üniversitesi’nden Avrupa Birliği Uzmanı ve 2011 yılında TODAİE'den Kamu Yöneticisi sertifikaları bulunuyor.

MAHİR POLAT KİMDİR?

1976 yılında Erzincan'da doğan ve 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun olan Polat, 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans bölümünde eğitimine başladı.

Polat, 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Müzecilik Bölümü'nden müzelerin küratöryel etkinlikleri üzerine hazırladığı tezi ile lisansüstü eğitimini tamamladı. Aynı bölümde 2011 – 2015 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak kültürel miras mevzuatı üzerine ders verdi.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı dinsel kültürel miras odaklı doktora tezi çalışmasına devam eden Polat, 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde başladığı görevini 2009 yılından itibaren Vakıf Uzmanı olarak sürdürdü. Polat, 2014 – 2016 arasında Akaretler Atatürk Müzesi ve 2016 – 2019 Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi müdürü olarak görev yaptı. Bu süreç içerisinde pek çok müze kurulumu ve restorasyon çalışmaları içerisinde yer aldı. Tarihi kültürel çevre koruma, müze bilim, dinsel kültürel sosyal tarih, toplumsal hafıza ve mimarlık tarihi alanlarında ilgi ve çalışmaları olan Mahir Polat, Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti, Europa Nostra Türkiye, Vakıf Uzmanları Derneği üyesidir.