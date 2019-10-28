İBB’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sınırsız internet

İBB, yazılı olarak yatığı açıklamada, “İBB, bu yıl Cumhuriyet'in 96. yıl kutlamaları kapsamında farklı bir etkinliğe daha imza atacak. 29 Ekim Salı günü İstanbul genelinde tüm İBBWİFİ noktalarında internet gün boyu sınırsız olacak” ifadelerini kullandı.

İBBWİFİ internet hizmetlerinde günlük 2 megabit hız ve 1 gigabayt kota ile ortalama aylık 200 terabayt download ve 25 terabayt upload kullanımı yapılıyor. Ücretsiz internet hizmetinden yararlanabilmek için kullanıcıların akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar ile internet noktalarından İBBWİFİ kablosuz ağına bağlanmasının yeterli olduğu belirtildi.