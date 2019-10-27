İBB’den 29 Ekim sürprizi! Kota yok, 24 saat sınırsız internet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTTELKOM tarafından verilen İBBWIFI hizmeti, 2015 yılından bu yana vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan, park ve toplu ulaşım araçlarında hizmet sunuyor.

İBB, bu yıl Cumhuriyet'in 96. yıl kutlamaları kapsamında farklı bir etkinliğe imza atacak. 29 Ekim Salı günü İstanbul genelinde tüm İBBWİFİ noktalarında internet gün boyu sınırsız olacak.

ÜCRETSİZ İNTERNET AĞI GENİŞLETİLECEK

2.5 milyonu aşkın kullanıcısı olan İBBWİFİ'ye her gün ortalama beş bini yerli, bin tanesi yabancı yeni kullanıcı daha kayıt oluşturuyor. Günde ortalama 90 bin kullanıcı İBBWIFI hizmeti alıyor. Halihazırda 4 bin noktada hizmet veren İBBWIFI’ın kullanıcı sayısının, planlamaları yapılan yeni eklenecek lokasyonla iki kat arttırılması hedefleniyor.

HIZLI VE GÜVENLİ İNTERNET

İBBWIFI internet hizmetlerinde günlük 2 megabit hız ve 1 gigabayt kota ile ortalama aylık 200 terabayt download ve 25 terabayt upload kullanımı yapılıyor. Ücretsiz internet hizmetinden yararlanabilmek için kullanıcıların akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar ile internet noktalarından İBBWIFI kablosuz ağına bağlanması yeterli.