İBB’den Atatürk için özel anma programı: Camide mevlit, Cem evinde lokma

Atatürk'ü anmak için İstanbul'daki devlet törenlerinin adresi Dolmabahçe Sarayı ve Taksim Meydanı olacak. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşecek törene TBMM, İstanbul Valiliği, İBB Meclisi ve 1. Ordu Komutanlığı'ndan temsilciler ile devlet erkânı iştirak edecek. Törenin ardından Dolmabahçe Sarayı, Ata'sını anmak için ziyarete gelen vatandaşlara açılacak. Başkan İmamoğlu, Taksim Meydanı'ndaki anma törenine katılarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile birlikte Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenklerini sunacak. Ardından saat 09.05'te Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulacak.

MEVLİT VE LOKMA

İmamoğlu, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, 2011 yılından itibaren başlattığı her 10 Kasım'da Atatürk için camide mevlit okutma, cemevinde lokma dağıtma geleneğini İBB Başkanı olarak da sürdürecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim'deki anma töreninin ardından Eyüp Sultan Cami'nde öğle namazına müteakip Mevlid-i Şerif okutacak. İstanbul'un manevi kalbinde Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler dualarla anılacak. Mevlid-i Şerif'in ardından cami avlusunda helva, şerbet ve su ikram edilecek. Başkan Ekrem İmamoğlu'nun 10 Kasım'daki diğer adresi Üsküdar Karacaahmet Sultan Cemevi olacak. 14.30'da gerçekleşecek ziyarette Atatürk ve şehitlerimiz anılacak, lokma ile şerbet dağıtılacak.

METRO VE TRAMVAYLAR 09.05'TE DURACAK

İstanbul'un 13 raylı sistem hattının tamamı 09.05'te Atatürk için duracak. Metro ve tramvaylar duraklara yanaştığında araç içinde anons yapılacak, istasyonlarda sirenler çalacak. İBB, Türk milletinin anma günü olan 10 Kasım’da özel bir etkinlik daha düzenleyecek. Atatürk'ü Anma Gecesi, 10 Kasım Pazar akşamı saat 19.30'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) gerçekleştirilecek. Özel gecede Mustafa Kemal Atatürk; Aşık Veysel'den Bedri Rahmi Eyüboğlu'na, Sabahattin Ali'den Tatyos Efendiye şiirler ve şarkılarla anılacak. Katılımın ücretsiz olduğu Atatürk'ü Anma Gecesi'nde İBB Şehir Tiyatroları, İBB Bandosu ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı sahne alacak.