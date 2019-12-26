İBB’den Bakan Kurum’a yanıt!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kanal İstanbul ile ilgili Ankara'da düzenlediği basın toplantısında İBB temsilcisinin proje için düzenlenen son toplantıda ÇED raporuna imza attığını belirterek “Belediye Başkanımız çıkıp itiraz ediyor. Daha elemanının ne yaptığının farkında değil. Buraya gelip, ÇED raporuna imza atıyorsunuz, hiçbir şerh bildirmiyorsunuz, ondan sonra da çıkıyorsunuz ‘Ben bu rapora itiraz ediyorum' diyorsunuz” açıklamasında bulundu.

İBB’DEN BAKANA YANIT

Bakana yanıt İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan geldi. Ongun, “Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat Kurum'un ‘İBB temsilcisi ÇED raporuna imza attı' ifadesi doğru değildir. İBB, 28 Kasım'daki toplantıya katılmış ve tüm itirazlarını raporla açıkça sunmuştur. Katılım imzasının, ÇED Raporu imzası gibi sunulmasının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz” dedi.

Ongun, İBB'nin toplantıda bakanlığı ilettiği “olumsuz görüş” yazısını da paylaştı.

İBB'NİN İTİRAZ RAPORU

Kanal İstanbul projesinin çevreye etkilerine ilişkin İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı (İDK) Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda 28 Kasım günü gerçekleştirildi.

Kanal İstanbul'un Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna son haline vermek üzere gerçekleştirilen İDK toplantısına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili kurumların yetkilileri ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de davet edildi. Kurum temsilcilerinin görüş ve önerilerini sunacağı İDK toplantısına İBB adına İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün katıldı.

GERİ DÖNÜLEMEZ DEĞİŞİKLİKLERE NEDEN OLABİLİR

İBB, bakanın bahsettiği toplantıda Kanal İstanbul projesine karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na olumsuz rapor sundu. Raporda Kanal İstanbul projesinin, kentin “yaşam destek sistemleri” olan tarım alanlarını, meraları, su kaynaklarını geri dönülemeyecek biçimde yok edeceği vurgulandı. Projenin çok kısa zamanda ısı ve rüzgar rejimlerini etkileyerek iklim değişikliği açısından olumsuz sonuçlar üreteceğine dikkat çekildi. Karadeniz kıyılarına doldurulması planlanan yaklaşık 1.5 milyar metreküplük hafriyatın da coğrafyada geri dönülemez değişikliklere neden olacağı uyarısı yapıldı.

“OLUMLU BİR HUSUSTAN BAHSETMEK MÜMKÜN GÖRÜLMÜYOR”

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün imzalı yazıda Kanal İstanbul projesinin her ölçekteki mevcut imar planlarına aykırı olduğu, herhangi bilimsel analiz çalışmaları sonucu üretilmediği vurgulanarak “Kanal İstanbul projesine yönelik ekolojik sürdürülebilirlik, şehircilik ilke ve esasları ile kamu yararı açısından herhangi bir şekilde olumlu bir husustan bahsetmek mümkün görülmemektedir” denildi.

NE OLMUŞTU?



İBB temsilcisinin ÇED raporuna imza attığını belirten Bakan Kurum, “Belediye Başkanımız çıkıp itiraz ediyor. Daha elemanının ne yaptığının farkında değil. Buraya gelip, ÇED raporuna imza atıyorsunuz, hiçbir şerh bildirmiyorsunuz, ondan sonra da çıkıyorsunuz ‘Ben bu rapora itiraz ediyorum' diyorsunuz.” ifadelerini kullanmıştı.