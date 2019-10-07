İBB’den Çince tabela açıklaması

İBB'den yapılan açıklamada şehre gelen turist sayısını arttırmak ve yabancı ziyaretçilere yardımcı olmak amacıyla yeni bir proje başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, özellikle yabancı turistlerin yoğun olarak geldiği Tarihi Yarımada ve çevresinde uygulanacak çalışma kapsamında, ulaşım sistemleri ile yönlendirme tabelalarına yılın belirli zamanlarında değişecek geçici çeviri yazıları asılmaya başlandığı belirtildi. Projenin ilk uygulamasının, Çin'in 70. kuruluş yıldönümü (Çin Milli Bayramı) nedeniyle İstanbul'a tatile gelen 400 bin civarındaki turiste yönelik olarak başlatıldığı ifade edildi. Açıklamaya göre Çin Büyükelçiliği'nden gelen talep doğrultusunda yapılan uygulama kapsamında; Kabataş-Bağcılar Tramvay hattı ve Yenikapı-Hacıosman metro hatlarındaki 30 istasyon, Şehir Hatları'nın Ortaköy, Kadıköy, Üsküdar ve Boğaz ile Boğaz Turu ve Adalar Hattı iskeleleri, İETT'nin Tarihi Yarımada'daki 11 durak ve 56 turistik yönlendirme tabelası ile tesbih ve halı müzelerindeki mevcut tabelalara Çince çeviriler eklendi.

2 EKİM'DE SULTANAHMET BULUŞTULAR

Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei de proje kapsamında Çin Milli Bayramı'nı İstanbul'da geçiren ülkesinin vatandaşlarıyla 2 Ekim'de Sultanahmet Meydanı'nda buluşmuştu. İBB Turizm Zabıtası ekiplerini ziyaret eden Wei, Çinli turistlerin İstanbul'u çok sevdiğini belirterek, İBB'ye Çince tabela yazıları ve gösterdikleri kolaylık nedeniyle teşekkür etmişti. 2018 Çin'de “Türkiye Turizm Yılı” ilan edilmiş, bu nedenle ülkemize ve özellikle İstanbul'a ciddi Çinli ziyaretçi akını yaşanmıştı. İBB, bu kapsamda Çin'de fuarlara ve birçok etkinliğe katılmış, dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal da Çinli gazeteciler ve sosyal medya fenomenlerini İstanbul'da ağırlamıştı.

DİĞER DİLLERDE DE OLACAK

İBB, İstanbul'un turizm potansiyelini geliştirmek hedefiyle başlattığı “Çeviri Tabela” projesi doğrultusunda, ülkelerinin önemli bayramlarını ve tatil günlerini İstanbul'da geçirmeyi planlayan yabancı konuklara yönelik uygulamayı genişleterek sürdürecek. Turizm verilerine göre; örneğin Arap turistlerin İstanbul'u daha çok ziyaret ettiği Ramazan ve Kurban bayramlarında Arapça, İranlı turistlerin yoğunlukla geldiği Nevruz bayramında Farsça, Rusların özellikle seyahat ettiği Paskalya bayramında ise Rusça çeviri tabelaları İstanbul'un ulaşım sistemleri ile yönlendirme tabelalarına eklenecek.